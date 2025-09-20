“Qué olor a default”

Cristina Kirchner apuntó contra Milei y Caputo

La expresidenta, al cumplir cien días de arresto domiciliario, reapareció en redes con duras críticas a la gestión de Javier Milei y su ministro de Economía. Habló de “olor a default”, acusó al gobierno de financiar fuga de capitales y chicaneó por el escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.