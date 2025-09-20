Cristina Kirchner apuntó contra Milei y Caputo

La expresidenta, al cumplir cien días de arresto domiciliario, reapareció en redes con duras críticas a la gestión de Javier Milei y su ministro de Economía. Habló de “olor a default”, acusó al gobierno de financiar fuga de capitales y chicaneó por el escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.
Cristina Kirchner reapareció en redes tras cien días de arresto domiciliario. Foto: Archivo
En medio de la tensión cambiaria y las especulaciones sobre la capacidad del Gobierno para afrontar los vencimientos de deuda, Cristina Fernández de Kirchner utilizó sus redes sociales para lanzar una nueva embestida política. Desde el balcón de San José 1111, donde cumple su detención, la expresidenta cuestionó a Javier Milei y a Luis Caputo con un mensaje que tituló: “Qué olor a default”.
Críticas al rumbo económico
En su extenso descargo, Cristina acusó al gobierno de “fumarse más de mil millones de dólares en apenas dos días”. También advirtió que las medidas del Ministerio de Economía no defienden el peso sino que “financian la fuga de dólares baratos”.
Cristina lanzó en X un extenso posteo en el que habló de “olor a default”.
La expresidenta recordó que durante sus gestiones, junto a Néstor Kirchner, no se recurrió al Fondo Monetario Internacional y se pagaron todas las deudas heredadas. “Ahora vuelven a endeudar al país con préstamos del FMI, el Banco Mundial y el BID”, subrayó.
Además, apuntó contra Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, y contra el propio Caputo, a quienes responsabilizó de “repetir el vaciamiento financiero del país”.
Señalamientos políticos y chicanas
Cristina no se limitó al plano económico. También ironizó sobre los audios que comprometen a la Agencia Nacional de Discapacidad, calificando de insólita la respuesta del Presidente, que habló de “chimentos de peluquería”.
Javier Milei fue blanco de críticas por la tensión cambiaria y la deuda. Foto: El Litoral
En su mensaje, también cargó contra Karina Milei, a quien vinculó con supuestas coimas, y lo hizo con una chicana musical: “Alta coimera, Karina es alta coimera…”.
Con su estilo directo, la presidenta del PJ volvió a posicionarse como una de las voces opositoras más críticas al actual gobierno, a la vez que defendió su gestión en contraste con la situación económica actual.
