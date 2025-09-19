Córdoba

Milei en la Bolsa de Comercio: “Argentina puede volver a ser potencia en 30 años”

Tras una semana de tensión en los mercados, Javier Milei habló en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Defendió el equilibrio fiscal, destacó la baja de la inflación y prometió que Argentina puede convertirse en una potencia mundial si mantiene las reformas estructurales.