Al igual que a mediados de 2024, el Senado de la Provincia de Santa Fe aprobó con media sanción un proyecto de ley para adherir una norma nacional sobre los llamados cuidados paliativos.
Los senadores insisten con un proyecto de ley de cuidados paliativos
Media sanción para una norma sobre el derecho de los pacientes terminales a ser ayudados, a vivir lo mejor posible antes de su muerte.
El texto que pasó a Diputados adhiere a la Ley Nacional 27.678 que busca “asegurar el acceso de los pacientes a las prestaciones integrales sobre cuidados paliativos en sus distintas modalidades, en el ámbito público, privado y de la seguridad social y el acompañamiento a sus familias”, según unas disposiciones más estrictas sobre cómo deben proceder los prestadores de salud con los pacientes cuyo diagnóstico parece irremediable.
El tema fue tratado sobre tablas y se aprobó sin demoras porque ya fue parte de los debates de dos años atrás. Solo su autor, Leonardo Diana, habló sobre el tema desde su banca en una intervención breve. El radical del departamento San Jerónimo se refirió a la finitud de la vida, un asunto que como médico conoce pero que siempre ante cada paciente impacta.
Desde el punto de vista estrictamente legislativo, informó que “este proyecto busca formalizar la formación de cuidados paliativos, ofrecer a todos los ciudadanos santafesinos una formalidad de enseñanza en residencias y en distintos tipos de docencia que permitan la proliferación de médicos paliativistas”, indicó.
La ley nacional promueve: estrategias de atención interdisciplinaria centradas en la persona y su familia, sobre las necesidades físicas, psíquicas y sociales del paciente.
Pretende garantizar el acceso a las terapias farmacológicas disponibles, basadas en evidencias científicas aprobadas en el país para la atención paliativa.
También pretende que haya una mayor formación profesional específica, de grado y posgrado, y promueve la investigación en el área de la medicina paliativa.
Los cuidados paliativos incluyen acciones médicas como “la prevención, identificación precoz, evaluación integral y control de problemas físicos, incluyendo dolor y otros síntomas angustiantes, sufrimiento psicológico, sufrimiento espiritual y necesidades sociales”, define la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos.
Se trata de vivir lo mejor posible poco antes de la muerte, y de “facilitar la comunicación” con sus familias para “determinar los objetivos de la asistencia”.
Agua potable en Alejandra
Durante la sesión de este jueves 11 de junio, la Cámara de Senadores aprobó con media sanción y giró a Diputados un proyecto de ley de expropiación presentado por el senador Oscar Dolzani (UCR-San Javier) que declara de utilidad pública diversos inmuebles ubicados en la localidad de Alejandra “con el objetivo de avanzar en la regularización de la provisión del servicio de agua potable para la comunidad”.