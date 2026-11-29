La Libertad Avanza buscará reunir los apoyos necesarios en la Cámara de Diputados para debatir este miércoles el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que tiene entre sus principales objetivos endurecer las sanciones contra las empresas que exploten recursos naturales en la zona de las Islas Malvinas sin autorización de la Argentina.
Defensa de la Soberanía Nacional, uno de los puntos que el gobierno quiere anotarse en las Extraordinarias
El oficialismo intentará reunir quórum este miércoles en Diputados para debatir el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que contempla penas de hasta 20 años de prisión por explotar recursos sin autorización argentina.
El oficialismo intentará alcanzar un acuerdo con los bloques aliados durante las negociaciones previstas entre este lunes y el martes. La intención del Gobierno es incorporar el tratamiento de la iniciativa en la primera sesión del período extraordinario, que comenzará el 1° de diciembre.
El proyecto cuenta con el respaldo del presidente Javier Milei, quien reclamó su aprobación. La estrategia parlamentaria estará encabezada por el titular de la Cámara baja, Martín Menem, y el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni.
Las conversaciones apuntarán a garantizar los 129 diputados necesarios para abrir el recinto y evitar que las diferencias con otros espacios políticos vuelvan a bloquear el funcionamiento legislativo.
El antecedente más reciente ocurrió el 18 de noviembre, cuando el bloque Provincias Unidas no acompañó el quórum en medio de las diferencias por la falta de avances en la discusión sobre biocombustibles.
La búsqueda de votos
La Libertad Avanza cuenta con 94 diputados propios y necesita sumar otros 35 para iniciar la sesión. En ese escenario, el oficialismo confía en el acompañamiento de sus principales aliados: la UCR, el PRO, el MID y Por Santa Cruz.
A esos respaldos se agregan dos legisladores de Producción y Trabajo y los representantes de los monobloques Cambia Tucumán y La Neuquinidad. Según el poroteo oficialista, ese conjunto permitiría reunir 24 voluntades adicionales.
También esperan contar con entre ocho y diez diputados de los espacios Argentina Federal e Independencia, algunos de los cuales ya facilitaron el quórum en la sesión del 18 de noviembre.
Otro sector bajo negociación es Provincias Unidas. El Gobierno confía en que alrededor de seis integrantes de ese espacio se sienten en sus bancas, entre ellos Gisela Scaglia, José Núñez, Sergio Cappozzi, Lourdes Arrieta y Alejandra Torres.
Por su parte, el peronismo y la izquierda anticiparon que no contribuirán a reunir el quórum y que dirigirán sus cuestionamientos al canciller Pablo Quirno.
Las claves del proyecto
La iniciativa establece un régimen de sanciones penales y económicas para quienes participen de la explotación de recursos naturales renovables y no renovables en la cuenca de Malvinas sin autorización argentina.
Uno de los puntos centrales contempla penas de hasta 20 años de prisión para directores, accionistas, socios y proveedores de las empresas involucradas. Quedan exceptuados los accionistas con participaciones de hasta el 2% y los fondos de inversión cuya intervención en las operaciones sea indirecta.
Sin embargo, el alcance del proyecto excede las actividades vinculadas con la explotación de hidrocarburos. La propuesta también incorpora cambios en materia de seguridad nacional y amplía las atribuciones del Poder Ejecutivo frente a situaciones consideradas amenazas externas.
Entre las modificaciones figura la creación del Consejo de Seguridad Nacional, un organismo que estará presidido por el jefe de Estado e integrado por los ministros de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Economía, además del titular de la SIDE y el secretario de Legal y Técnica.
A pedido de los bloques aliados, el oficialismo aceptó ampliar su composición con la participación no permanente del presidente de la Cámara de Diputados, el presidente provisional del Senado y gobernadores.
El organismo tendrá entre sus funciones la protección de infraestructuras críticas y la posibilidad de disponer medidas urgentes ante amenazas externas graves.
Entre las herramientas previstas aparecen restricciones a operaciones cambiarias y financieras, bloqueos temporales de fondos y activos, suspensión de autorizaciones y contrataciones, limitaciones a las importaciones y exportaciones y aumentos transitorios de derechos aduaneros.
Los puntos cuestionados
Otros artículos concentran las principales diferencias con sectores de la oposición. Entre ellos aparecen los protocolos para el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques, además de la posibilidad de habilitar a las Fuerzas Armadas a participar en operaciones no convencionales.
Estos aspectos generan cuestionamientos por la eventual superposición entre las funciones de las fuerzas de seguridad y las militares, particularmente ante la posibilidad de que estas últimas intervengan en tareas vinculadas con la seguridad interior.
También despierta controversias la incorporación del Registro de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo (RePET) al marco legal, con la posibilidad de incluir organizaciones cuando existan motivos razonables para sospechar de sus actividades.
Desde la oposición advierten que las definiciones de terrorismo y amenaza externa son demasiado amplias y podrían habilitar decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo, con consecuencias sobre las libertades civiles y políticas.
Como parte de las modificaciones negociadas, el oficialismo incorporó una Comisión Bicameral de Seguimiento en el Congreso, a propuesta del diputado Eduardo Falcone, del MID. Ese organismo tendrá a su cargo el monitoreo y la auditoría de las decisiones del Consejo de Seguridad Nacional.
El Poder Ejecutivo deberá informar a la comisión sobre las medidas adoptadas en un plazo máximo de 48 horas.
La búsqueda de consensos será determinante para el futuro parlamentario de la iniciativa, que el Gobierno pretende impulsar durante las primeras jornadas del período extraordinario.