Debates de fin de año

Defensa de la Soberanía Nacional, uno de los puntos que el gobierno quiere anotarse en las Extraordinarias

El oficialismo intentará reunir quórum este miércoles en Diputados para debatir el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que contempla penas de hasta 20 años de prisión por explotar recursos sin autorización argentina.