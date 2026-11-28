El Gobierno argentino continuará con su estrategia para intentar frenar la explotación petrolera en las Islas Malvinas, pese al rechazo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar al pedido de medidas provisionales contra el proyecto Sea Lion. Así lo aseguró el canciller Pablo Quirno, quien sostuvo que la decisión del organismo con sede en Hamburgo no representa el final de la controversia y anticipó que el país insistirá en el arbitraje internacional y en otras herramientas de presión.
Malvinas: Quirno anticipó nuevas sanciones y explicó cómo seguirá la estrategia argentina tras el fallo
Tras el rechazo del Tribunal del Mar al pedido para frenar el proyecto petrolero Sea Lion, el canciller aseguró que el Gobierno continuará con las acciones legales, diplomáticas y económicas. Dijo que los procesos sancionatorios ya alcanzan a 65 empresas y reclamó que el Congreso avance con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
En una entrevista con Radio Rivadavia, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto explicó los alcances de la resolución conocida este sábado y detalló cuáles serán los próximos movimientos de la administración de Javier Milei frente al avance del proyecto hidrocarburífero impulsado por empresas con licencias británicas.
Quirno reconoció que el rechazo de las medidas cautelares era uno de los escenarios contemplados por Cancillería. Sin embargo, buscó poner el foco en otros aspectos del pronunciamiento y en la continuidad del procedimiento arbitral iniciado por la Argentina.
"Esto es el rechazo a otorgar a la Argentina medidas cautelares en el marco de un arbitraje que es mucho más grande de lo que estas medidas indican", señaló.
En ese sentido, el canciller destacó que, por primera vez, la Argentina llevó al Reino Unido ante un tribunal internacional por esta controversia y que el país deberá defender allí su posición.
También interpretó como un aspecto relevante que el organismo haya abordado la existencia de una disputa entre ambos Estados. No obstante, aclaró que la resolución no reconoce derechos de soberanía a ninguna de las partes ni legitima las acciones británicas.
El arbitraje y los plazos del proyecto Sea Lion
Uno de los puntos centrales de la entrevista fue el futuro del procedimiento internacional. Quirno insistió en que el rechazo de las medidas provisionales no significa una decisión definitiva sobre el conflicto y que la discusión continuará ante el tribunal arbitral que debe constituirse bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
El funcionario explicó que el Tribunal del Mar tomó nota del compromiso británico de no comenzar las perforaciones antes del 21 de marzo de 2027 y de no iniciar la extracción de petróleo antes de marzo de 2028.
La diferencia entre ambas fechas resulta central para entender el cronograma de Sea Lion. Según explicó el canciller, la primera perforación estaba prevista inicialmente para enero de 2027, pero fue postergada para marzo de ese año.
"Nosotros entendemos y solicitamos estas medidas cautelares porque entendemos que hay una urgencia, dado que el proceso de explotación de petróleo en las islas Malvinas está avanzando", sostuvo.
Por eso, planteó que la prioridad ahora será acelerar la constitución del tribunal arbitral para trasladar allí los argumentos que la representación argentina presentó durante las audiencias realizadas en noviembre.
La resolución del Tribunal del Mar no examinó los argumentos sobre la urgencia ni los posibles daños ambientales, porque consideró que no estaban reunidos los requisitos preliminares de jurisdicción. Tampoco resolvió la controversia de fondo.
Sanciones contra 65 empresas y nuevas medidas
En paralelo a la vía judicial, Quirno confirmó que el Gobierno mantendrá las acciones administrativas y económicas contra las compañías que participen directa o indirectamente en el desarrollo petrolero en las islas.
"Nosotros estamos actuando en todos los frentes", afirmó el canciller, y precisó que los procesos sancionatorios iniciados ya alcanzan a 65 empresas, sus accionistas y proveedores vinculados con los proyectos en Malvinas.
También mencionó las denuncias penales presentadas contra empresas licenciatarias, sus representantes y directivos.
En particular, reveló que el Gobierno había iniciado cinco nuevos procedimientos sancionatorios contra accionistas de Navitas, la compañía israelí que participa del proyecto Sea Lion.
El funcionario sostuvo que estas medidas ya generaron consecuencias concretas y mencionó que algunos proveedores optaron por continuar sus operaciones en la Argentina en lugar de participar de actividades vinculadas con el emprendimiento petrolero en las islas.
La estrategia oficial apunta a generar un efecto disuasorio sobre las empresas que evalúan involucrarse en la iniciativa. Para Quirno, el objetivo es que operar en Malvinas bajo licencias británicas represente un riesgo mayor que desarrollar actividades en el territorio continental argentino.
El reclamo de Quirno al Congreso por la Ley de Soberanía
Otro de los ejes de la entrevista fue el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que el Gobierno busca impulsar en el Congreso.
Quirno vinculó la necesidad de contar con nuevas herramientas legales con las limitaciones que, según su interpretación, tiene el régimen vigente desde 2011 para sancionar a las empresas involucradas en actividades hidrocarburíferas en las áreas en disputa.
"El presidente Milei el 3 de septiembre, cuando habló en Cadena Nacional sobre esta estrategia, también describió la necesidad de tener mayores herramientas para poder defender nuestros intereses", recordó.
En ese marco, pidió que la Cámara de Diputados trate y sancione la iniciativa durante la próxima semana, tal como había reclamado el Presidente en el comunicado difundido tras conocerse el fallo.
El canciller argumentó que la legislación actual impide que determinadas empresas operen en la Argentina, pero no necesariamente evita que continúen desarrollando actividades en Malvinas. Según explicó, la nueva norma buscaría modificar ese escenario y fortalecer la capacidad del Estado para incidir en las decisiones del sector privado.
También vinculó esa posibilidad con los activos estratégicos del país, en particular Vaca Muerta, como parte de las herramientas económicas que el Gobierno pretende utilizar en la disputa.
"No nos vamos a detener"
Consultado sobre las críticas de sectores de la oposición, que cuestionan la iniciativa oficial y consideran que podría debilitar el reclamo argentino, Quirno rechazó esa interpretación y defendió la necesidad de ampliar los instrumentos legales disponibles.
El funcionario sostuvo que las sanciones, las denuncias penales, las acciones diplomáticas y el arbitraje forman parte de una misma estrategia para intentar impedir que avance la explotación de recursos naturales en las áreas cuya soberanía reclama la Argentina.
"Nosotros no nos vamos a detener, vamos a continuar con firmeza y determinación hacia el arbitraje y vamos a utilizar todas las herramientas pacíficas que nos ofrece el derecho internacional", afirmó.
De esta manera, después del revés en el Tribunal del Mar, el Gobierno busca sostener el reclamo en distintos ámbitos. La próxima instancia será la conformación del tribunal arbitral, mientras continúa la discusión legislativa sobre las herramientas que el Ejecutivo pretende sumar para intervenir frente a las actividades petroleras en Malvinas.