Reclamo argentino

Malvinas: Quirno anticipó nuevas sanciones y explicó cómo seguirá la estrategia argentina tras el fallo

Tras el rechazo del Tribunal del Mar al pedido para frenar el proyecto petrolero Sea Lion, el canciller aseguró que el Gobierno continuará con las acciones legales, diplomáticas y económicas. Dijo que los procesos sancionatorios ya alcanzan a 65 empresas y reclamó que el Congreso avance con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.