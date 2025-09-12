Derechos Humanos y Administración de Justicia

Asistieron el presidente de la Corte Suprema, Roberto Falistocco, los ministros Rafael Gutiérrez, Jorge Baclini, Rubén Weder, la ministra Margarita Zabalza y el procurador general Jorge Barraguirre. Abrió la Jornada el ex ministro y académico Rodolfo Vigo.
Vigo, Zabalza, Gutiérrez, Falistocco, Baclini, Weder y Barraguirre, en el Salón de Actos de la Corte.
Manuel Fabatía
En el marco de la conmemoración por los 30 años del Centro de Capacitación Judicial, se desarrolló en el salón de actos de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe la segunda jornada del Seminario, organizado junto al Programa de Derecho al Desarrollo (PDAD), el Centro de Estudios Interdisciplinarios de la UNR (CEI-UNR), el Colegio de Magistrados y Funcionarios, con el aval académico del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH).
Rodolfo Vigo, ex ministro de la Corte Santafesina. Manuel Fabatía
La actividad contó con la adhesión de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM), el Instituto de Capacitación Judicial (REFLEJAR) de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS); con la participación presencial y virtual de magistrados/as, funcionarios/as y empleados/as del Poder Judicial de toda la provincia.
En la jornada estuvieron presentes Roberto Falistocco (presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe), Rafael Gutiérrez, Margarita Zabalza, Jorge Baclini y Rubén Weder (ministros/a de la Corte Suprema de Justicia), Rodolfo Luis Vigo (ex ministro de la Corte y nexo con el Centro de Capacitación Judicial); Jorge Barraguirre(Procurador General de la CSJSF); Fabián Trovatto (Director del CCJ); Nicolás Falkenberg (Subdirector del CCJ); Iván Kvasina (Presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Santa Fe); Jaquelina Balangione (ex directora del Centro de Capacitación Judicial).
El curso está dirigido a magistrados y funcionarios del Poder Judicial. Manuel Fabatía
El encuentro se planteó con el objetivo de promover un espacio de conocimiento, reflexión y diálogo acerca de la Aplicación de estándares Internacionales e Interamericanos de Derechos Humanos en la jurisdicción provincial: una aproximación sistémica. Tiene como destinatarios a juezas, jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, bajo la forma de un Programa de formación especializada en cinco sesiones (en forma híbrida).
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.