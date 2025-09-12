III Seminario Interdisciplinario

Derechos Humanos y Administración de Justicia

Asistieron el presidente de la Corte Suprema, Roberto Falistocco, los ministros Rafael Gutiérrez, Jorge Baclini, Rubén Weder, la ministra Margarita Zabalza y el procurador general Jorge Barraguirre. Abrió la Jornada el ex ministro y académico Rodolfo Vigo.