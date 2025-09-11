Se espera la invitación oficial de Milei

Convocatoria a gobernadores: "Esperemos que no sea un diálogo de sordos", dijo Scaglia

La vicegobernadora valoró la convocatoria del presidente, pero advirtió que para que sea fructífera, debe existir una actitud de "escucha", sobre todo, de las demandas que llevan las provincias. "De lo contrario, el diálogo deja de tener sentido", planteó.