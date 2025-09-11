Convocatoria a gobernadores: "Esperemos que no sea un diálogo de sordos", dijo Scaglia
La vicegobernadora valoró la convocatoria del presidente, pero advirtió que para que sea fructífera, debe existir una actitud de "escucha", sobre todo, de las demandas que llevan las provincias. "De lo contrario, el diálogo deja de tener sentido", planteó.
La vicegobernadora remarcó coincidencias y diferencias con el gobierno nacional. Foto: Manuel Fabatía
En línea con lo que había expresado Maximiliano Pullaro, la vicegobernadora Gisela Scaglia valoró la convocatoria del presidente Javier Milei a los gobernadores a fin de analizar el escenario adverso para La Libertad Avanza generado después de las elecciones bonaerenses del fin de semana. Sin embargo, la titular del Senado de Santa Fe advirtió que para que la instancia sea fructífera, no debe tratarse de "un diálogo de sordos".
"Nunca es tarde para abrir el diálogo; eso es positivo y ojalá pase. El tema es que el diálogo no sea de sordos; que sea un diálogo en el que realmente haya escucha y en el que, sobre todas las cosas, los gobernadores puedan ir a plantear lo que les pasa y obtengan respuestas. Porque si el diálogo es que yo me siento en una mesa - graficó-, te digo que tengo las rutas destrozadas, que la gente se mata en las rutas, que todo el tiempo hay accidentes en esas trazas y el gobierno nacional te dice que no va a haber reacción y que van a profundizar el modelo de no hacer obra pública y que no va a escuchar a los gobernadores, entonces el diálogo deja de tener sentido el diálogo".
Scaglia valoró la convocatoria del presidente Milei a los gobernadores Foto: Flavio Raina
Desde la Casa Rosada se hizo saber la intención de invitar a los mandatarios a una mesa de conversación, sin embargo, no se ha generado hasta el momento una invitación oficial y formal. "Nosotros siempre vamos a ir a las convocatorias de diálogo, pero esperamos que del otro lado realmente haya un ida y vuelta en las cosas que nosotros planteamos", insistió Scaglia, también candidata a diputada nacional por Provincias Unidas, en Santa Fe.
Defender la provincia
- ¿En su condición de candidata a diputada nacional, se modifica la estrategia electoral de cara a los resultados de los comicios en Buenos Aires? ¿Tendrán un mensaje de mayor confrontación con el gobierno nacional? - consultó El Litoral-
- Nosotros vamos a seguir defendiendo a la provincia porque de eso se trata esta elección. Hay que elegir a quienes defienden a Santa Fe. Ésta es una provincia que necesita voces en el Congreso Nacional; necesita ser cuidada y defendida. Tenemos que ir al Congreso a plantear temas que le importan a los santafesinos, como la seguridad, como la reforma laboral o como la reforma previsional. En esto último Santa Fe es un modelo; nosotros nos atrevimos a hacer una reforma previsional que ha tenido resultados de fuerte impacto.
Me parece que eso es lo que hay que llevar (al Congreso) y sobre todas las cosas, que la Argentina empiece a tener un presupuesto nacional donde los santafesinos podamos saber cuáles son los recursos que nos corresponden y cómo van a ser invertidos en nuestra provincia. Esta elección se trata de cómo le damos voz y voto a aquellos que nos cuidan como santafesinos. Yo no le quiero dar voz y voto a un kirchnerista porque ya sé lo que es son, y menos aún a los que van a votar con Buenos Aires o enviados por el gobierno nacional sin pensar lo que nos pasa en territorio. Nosotros necesitamos gente nuestra.
La vicegobernadora encabezó un reciente acto con la policía provincial.
Convicciones
- ¿Cree que los dirigentes del Pro que se sumaron en la contienda electoral de Buenos Aires a LLA se equivocaron?
- No, yo no juzgo a nadie, pero entiendo que nosotros fundamos un partido con otros valores, con otros principios y es lo que yo defiendo. El PRO es un partido político que defiende la empresa privada, al comerciante, al que genera producción, al que trabaja… Es un partido que ha defendido siempre la República y la división de poderes. Es un partido que tuvo una mirada concreta sobre la seguridad pública y que tiene mucho para aportarle todavía a la Argentina.
Nosotros, con el gobernador, estamos haciendo mucho honor a esos principios que fundaron mi partido y por eso sigo adelante en la misma teoría y con las mismas convicciones con las que empecé a militar desde el primer día. Permanentemente, estamos abriendo licitaciones, entregando equipamiento en materia de seguridad o inaugurando obra pública. Eso tiene que ver con una gestión que es muy diferente a la del gobierno nacional. Coincidimos con el orden y el equilibrio fiscal, pero a eso le ponemos mucha gestión, mucho trabajo, mucha disciplina y método. Y nos da resultados que son muy positivos.
