Pullaro anticipó que si Milei convoca, los gobernadores llevarán su propia agenda

Integrantes de Provincias Unidas, el espacio de gobernadores que compone, entre otros, el santafesino Maximiliano Pullaro, e incorporó al correntino Gustavo Valdés, se reunirán el viernes en Río Cuarto (Córdoba) Se espera que fijen una estrategia común ante la convocatoria (por ahora no formal) del presidente Milei.