Milei arma una mesa política y convoca a gobernadores

Se conocieron las primeras definiciones del gobierno nacional luego de la ronda de reuniones que este lunes se organizaron en Casa Rosada, con el resultado de las elecciones bonaerenses como trastienda.
El vocero presidencial publicó en redes sociales informó tres novedades respecto al armado político del oficialismo de cara al futuro. Lunes de intensa agenda en Casa Rosada.
El encargado de comunicar tres novedades en el armado político del gobierno fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de su cuenta oficial de X (ex Twitter).
"El Presidente de la Nación tomó la decisión de conformar una mesa política nacional. La misma será presidida por él y estará conformada por: Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y yo", arrancó el funcionario.
Al mismo tiempo, Adorni explicó: "El Presidente de la Nación también instruyó al Jefe de Gabinete de Ministros a convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores".
"Asimismo, la mesa política de la Provincia de Buenos Aires se ampliará en virtud de la representatividad de quienes conforman el espacio provincial", cerró en tercer lugar el vocero.
Conocidos los resultados en la noche del domingo, el propio Milei encabezó un acto y reconoció la derrota.
"Nos hemos equivocado las vamos a corregir. No hay opción de repetir los errores. De cara al futuro vamos a corregir todos nuestros errores", sostuvo.
"Más allá de este resultado electoral, también quiero señalar a todos los argentinos que el rumbo por el cual fuimos elegidos en el año 2023 no se va a modificar, sino que se va a redoblar", agregó.
"Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes y con todo lo que tengamos el equilibrio fiscal. Vamos a seguir manteniendo la fuerte restricción monetaria. Vamos a mantener el esquema cambiario al cual nos comprometimos con los argentinos", siguió.
Mientras el dólar oficial, ofrecido por Banco Nación, escalaba a $1.450, Milei encabezaba sendas reuniones en Casa Rosada con su gabinete.
En simultáneo, el Jefe de Estado mantuvo un encuentro con el titular del BID, Ilan Goldfajn, sobre el préstamo recibido y la agenda del Banco Interamericano de Desarrollo en Argentina.
“Excelente encuentro con el presidente Javier Milei, el ministro Luis Caputo, el secretario Pablo Quirno y el jefe de gabinete Guillermo Francos en la Casa Rosada. También abordamos la nueva Estrategia País 2025-2028 del Grupo BID. Estamos comprometidos a seguir apoyando al país. ¡Gracias por recibirnos!”, comentó el titular de la entidad nacional.
Tras los resultados electorales en PBA, gobernadores de la Región Centro, quienes además integran el espacio Provincias Unidas, se manifestaron respecto al gobierno nacional.
“La gente no quiere más gritos, quiere hechos. Los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz”, coincidieron el santafesino Maximiliano Pullaro y el cordobés Martín Llaryora en sendos posteos por redes sociales.
“Desde el interior productivo tenemos mucho para decir y, sobre todo, mucho para HACER”, agregaron los mandatarios de Santa Fe y Córdoba, respectivamente.
