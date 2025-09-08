#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Definiciones tras las elecciones en PBA

Milei arma una mesa política y convoca a gobernadores

El vocero presidencial publicó en redes sociales informó tres novedades respecto al armado político del oficialismo de cara al futuro. Lunes de intensa agenda en Casa Rosada.

Milei reúne a su mesa chica de cara a las elecciones de octubre. Reuters.
 21:56
Por: 

Se conocieron las primeras definiciones del gobierno nacional luego de la ronda de reuniones que este lunes se organizaron en Casa Rosada, con el resultado de las elecciones bonaerenses como trastienda.

El encargado de comunicar tres novedades en el armado político del gobierno fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de su cuenta oficial de X (ex Twitter).

El posteo de Adorni.El posteo de Adorni.

"El Presidente de la Nación tomó la decisión de conformar una mesa política nacional. La misma será presidida por él y estará conformada por: Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y yo", arrancó el funcionario.

Al mismo tiempo, Adorni explicó: "El Presidente de la Nación también instruyó al Jefe de Gabinete de Ministros a convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores".

"Asimismo, la mesa política de la Provincia de Buenos Aires se ampliará en virtud de la representatividad de quienes conforman el espacio provincial", cerró en tercer lugar el vocero.

Mirá tambiénMilei ensaya estrategias para neutralizar el resultado negativo en la provincia de Buenos Aires

"Corregir errores"

Conocidos los resultados en la noche del domingo, el propio Milei encabezó un acto y reconoció la derrota.

"Nos hemos equivocado las vamos a corregir. No hay opción de repetir los errores. De cara al futuro vamos a corregir todos nuestros errores", sostuvo.

Argentina's President Javier Milei delivers a speech after Argentina's opposition Peronist party triumphed in the legislative elections in the province of Buenos Aires, leaving President Milei's ruling party in a distant second place, as per a provisional official tally, at La Libertad Avanza party headquarters, in La Plata, Buenos Aires province, Argentina, September 7, 2025. REUTERS/Tomas CuestaEl presidente reconoció la derrota en PBA. Reuters.

"Más allá de este resultado electoral, también quiero señalar a todos los argentinos que el rumbo por el cual fuimos elegidos en el año 2023 no se va a modificar, sino que se va a redoblar", agregó.

"Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes y con todo lo que tengamos el equilibrio fiscal. Vamos a seguir manteniendo la fuerte restricción monetaria. Vamos a mantener el esquema cambiario al cual nos comprometimos con los argentinos", siguió.

Mirá tambiénMilei retomó su agenda y se reunió con el director del BID

Lunes entre el dólar y las reuniones

Mientras el dólar oficial, ofrecido por Banco Nación, escalaba a $1.450, Milei encabezaba sendas reuniones en Casa Rosada con su gabinete.

En simultáneo, el Jefe de Estado mantuvo un encuentro con el titular del BID, Ilan Goldfajn, sobre el préstamo recibido y la agenda del Banco Interamericano de Desarrollo en Argentina.

“Excelente encuentro con el presidente Javier Milei, el ministro Luis Caputo, el secretario Pablo Quirno y el jefe de gabinete Guillermo Francos en la Casa Rosada. También abordamos la nueva Estrategia País 2025-2028 del Grupo BID. Estamos comprometidos a seguir apoyando al país. ¡Gracias por recibirnos!”, comentó el titular de la entidad nacional.

President of the Chamber of Deputies of Argentina, Martin Menem, arrives for a meeting at the Casa Rosada Presidential Palace a day after big defeat for Argentina's President Javier Milei in the legislative elections in the province of Buenos Aires, in Buenos Aires, Argentina September 8, 2025. REUTERS/Agustin MarcarianMartín Menem, ingresando a Casa Rosada. Reuters.

Declaraciones de gobernadores

Tras los resultados electorales en PBA, gobernadores de la Región Centro, quienes además integran el espacio Provincias Unidas, se manifestaron respecto al gobierno nacional.

“La gente no quiere más gritos, quiere hechos. Los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz”, coincidieron el santafesino Maximiliano Pullaro y el cordobés Martín Llaryora en sendos posteos por redes sociales.

“Desde el interior productivo tenemos mucho para decir y, sobre todo, mucho para HACER”, agregaron los mandatarios de Santa Fe y Córdoba, respectivamente.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Javier Milei
Manuel Adorni
Karina Milei
Santiago Caputo
Guillermo Francos
Patricia Bullrich
Martín Menem

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro