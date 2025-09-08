Reuniones en Casa Rosada

Milei ensaya estrategias para neutralizar el resultado negativo en la provincia de Buenos Aires

La derrota que dejó a La Libertad Avanza con un piso del 34%, por debajo de más del 47% de Fuerza Patria, en el distrito que posee el mayor caudal de electores del país, obligó al Gobierno nacional a hacer una autocrítica política, pero advirtiendo que no cambiará el rumbo económico