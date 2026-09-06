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El diputado nacional, ex ministro de Transporte de la Nación y ex convencional constituyente de Santa Fe, Diego Giuliano, al jurar la carta magna provincial. Créditos: Manuel FabatíaEl diputado nacional, ex ministro de Transporte de la Nación y ex convencional constituyente de Santa Fe, Diego Giuliano, al jurar la carta magna provincial. Créditos: Manuel Fabatía
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El diputado nacional justicialista Diego Giuliano presentó en un sindicato de la ciudad de Rafaela, con un muy nutrido público, un libro titulado "La Santa Fe que viene", que contiene su visión (y su rol) en la Reforma de la Constitución de 2025, de la que participó como un de sus más activos convencionales.

El ex ministro de Transporte de la Nación en tiempos de Alberto Fernández, ex concejal de Rosario y ex secretario parlamentario y legislativo de las cámaras de Diputados y de Senadores de Santa Fe tiene aspiraciones para 2027 como integrante del Frente Renovador.

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