Antes de Semana Santa, Diputados define ocho comisiones, incluida Juicio Político

Pasó el receso, terminaron las extraordinarias y a un mes de inicio del período formal de sesiones, el Congreso Nacional sigue adelante en la conformación de comisiones.
Un sector de la oposición reclama la composición de dos bicamerales para tratar, entre otros, el DNU sobre cambios en Inteligencia.
Pasó el receso, terminaron las extraordinarias y a un mes de inicio del período formal de sesiones, el Congreso Nacional sigue adelante en la conformación de comisiones.
Por el lado de Diputados este será un súper martes en el que se integrarán y se dispondrán autoridades de ocho grupos de trabajo, uno de ellos clave. Se trata de Juicio Político que en los dos años y cuatro meses de presidencia de Martín Menem en la Cámara baja no se llegó a conformar y La Libertad Avanza podría reclamar para Lilia Lemoine.
Pero eso será a la tarde, como última reunión del día.
Antes, a las 12.30, está convocada la Comisión de Economías y Desarrollo Regional.
A las 13.15 será el turno de Comunicaciones e Informática; 45 minutos después, Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico y, más tarde, Peticiones, Poderes y Reglamento.
A las 15.30 está agendada la cita para otra comisión clave en los proyectos del gobierno nacional: Minería.
Para las 16.15 queda la conformación y elección de autoridades de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia.
A las 17, llegará el turno de Libertad de Expresión para culminar la jornada, tres cuartos de hora después, con Juicio Político.
Esta comisión tuvo un arranque accidentado y un funcionamiento trunco en abril de 2024, cuando fue electa presidenta Marcela Pagano (entonces integrante de LLA) con el aval, según se aseguraba, del propio titular del Ejecutivo Javier Milei.
Como ya se informó, una orden del presidente de la Cámara, Martín Menem, desconoció el nombramiento luego de argumentar errores en la convocatoria.
Una semana después fracasó el segundo intento por conformar la comisión, una de las más importantes de la Cámara, que se mantuvo hasta ahora en un limbo y que, de acuerdo a la convocatoria oficial, quedará resuelta en la jornada de hoy.
De hecho, para encontrar una reunión concreta hay que ir hacia muy atrás cuando en noviembre de 2023 la comisión, presidida por Ana Gaillard convocaba a debatir el Juicio Político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en ese momento tenía cuatro integrantes, por mal desempeño de sus funciones.
El calendario de comisiones se retomará el martes 7 de abril a las 15 para constituir Derechos Humanos y Garantías.
Pero el tema no termina aquí. Diputados del interbloque Unidos reiteraron su reclamo a las autoridades de ambas cámaras para que se conformen dos comisiones bicamerales: la Permanente de Trámite Legislativo y la de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.
Según informa el sitio especializado Parlamentario.com, “desde el 2 de enero está vigente el DNU 941/2025 que modificó más de 30 artículos de la Ley de Inteligencia Nacional, habilitó a agentes de inteligencia a efectuar detenciones y legislar en materia penal, algo expresamente vedado por la Constitución”, plantean los argumentos del bloque.
El pedido fue cursado al titular de Diputados, Menem y a la vicepresidenta y titular de la Cámara de Senadores, Victoria Villarruel.
“La demora en la integración y puesta en funcionamiento de estas comisiones no constituye una mera cuestión administrativa o reglamentaria, sino que afecta de manera directa el adecuado funcionamiento del Congreso de la Nación”, advirtieron los autores del pedido.
Mientras tanto, La Libertad Avanza obtuvo hasta ahora el 48,5% de las presidencias y el 37% de las vicepresidencias de las comisiones, una cifra que asciende al 57,14% si se suman los cargos en manos de aliados al gobierno nacional.