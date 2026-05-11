Se viene una semana intensa de reuniones de comisión y plenarios en la Cámara de Diputados de la Nación, que incluye en su agenda la creación de varias bicamerales (es decir, de integración conjunta con el Senado).
Pymes, patentes, endeudamiento familiar: amplia agenda en Diputados
Un sector de la oposición pidió abrir el recinto el jueves para avanzar en una interpelación a Manuel Adorni. Todo ocurre en la semana en que se conocerá la inflación de abril y habrá una nueva marcha universitaria.
Hasta este domingo no estaba incorporada a la grilla la solicitud de sesión especial que realizó una parte de la oposición en la Cámara baja, básicamente para analizar pedidos de informes y de interpelación al Jefe de Gabinete Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
El requerimiento, dirigido al presidente de la Cámara Martín Menem, se concretó el jueves pasado e incluye un listado de cuatro expedientes para ser considerados en la sesión pedida para el 14 de mayo.
Ese mismo día se conocerá el índice de inflación correspondiente al mes de abril.
Dos días antes se realizará una nueva marcha federal en defensa de la educación universitaria pública y gratuita, y en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento aprobada y ratificada por el Congreso.
La movilización también tendrá sede en la ciudad de Santa Fe a partir de las 16, cuando se invita a concentrar en inmediaciones del Puente Colgante para marchar por bulevar hasta el Rectorado de la UNL donde está prevista, para las 17, la lectura de un documento.
Martes
A las 10 está convocada la Comisión de Deportes, que preside Jorge Chica (UxP), a la que fueron invitados a exponer el secretario nacional del área, Diógenes de Urquiza Anchorena, funcionarios municipales y provinciales, la Confederación Argentina del Deporte, el Comité Paralímpico Argentino, representantes de federaciones y confederaciones, atletas y deportistas olímpicos y paralímpicos, técnicos de selecciones nacionales y otros referentes del deporte.
A las 14 será el turno del plenario de Comercio, y Pequeñas y Medianas Empresas, a cargo de Juan Brügge y Pablo Farías (Provincias Unidas), respectivamente.
Uno por uno, sectores de la actividad económica se reúnen desde hace varias semanas con integrantes de ambos equipos de trabajo para analizar la situación que atraviesa el sector pyme a la luz de factores claves como la presión tributaria y la apertura de las importaciones.
Del último encuentro participaron referentes del sector textil. El martes será el turno de la Industria Autopartista.
Para las 14.30 está convocada la reunión constitutiva de una de las comisiones aún pendientes: se trata de la bicameral del Defensor de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Ese día establecerá la agenda de trabajo que debería incluir el resultado del concurso realizado durante 2025 para cubrir ese cargo que culminó en el nombre de María Paz Bertero, abogada de la Universidad Nacional de La Plata y especializada en cuestiones de género.
A las 15 está invitada a reunirse la comisión de Relaciones Exteriores y Culto, a cargo de Juliana Santillán (LLA). Será un plenario que incluirá a Legislación General (Santiago Santurio-LLA) e Industria (José Garrido-Por Santa Cruz). Allí se espera obtener dictamen al proyecto de adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y su respectivo reglamento, en el marco del acuerdo comercial con Estados Unidos.
Durante la jornada quedará constituida la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo encargada, entre otras funciones, de controlar los Decretos de Necesidad y Urgencia, y, más tarde, la Bicameral de Fiscalización de órganos y actividades de seguridad interior.
El broche de oro de la jornada será la Bicameral de fiscalización de organismos y actividades de inteligencia (ley 25.520) que se reunirá y designará autoridades sin la presencia de medios de prensa. Esto es por el carácter reservado de los temas que se abordan en ese marco donde, una vez más, se anticipan disputas entre oficialismo y oposición, pero también dentro del propio poder gobernante.
A las 18 cerrará la jornada la comisión de Defensa Nacional.
Miércoles
Para la mitad de la semana está anunciada la reunión de la comisión de Obras Públicas (Martín Aveiro-UxP) para debatir una larga lista de pedidos de informes al Poder Ejecutivo sobre trabajos en distintos puntos del país, incluida la provincia de Santa Fe, la reestructuración del Instituto Nacional del Agua (INA) y la caída en la transferencia de fondos vía coparticipación.
Para las 15 la atención estará puesta en la reunión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia (Hugo Yasky-UxP) donde se abordarán dos ejes: endeudamiento familiar y aumento de la morosidad, y modificación de las condiciones de acceso a servicios públicos esenciales.
La cuestión del endeudamiento ya fue planteado por la comisión con referentes de distintas provincias que coincidieron en la gravedad de una problemática que afecta a más de 5 millones de personas. Hay 18 proyectos en análisis en la Cámara baja.