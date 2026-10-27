Este martes se realiza una nueva reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados para seguir analizando el proyecto de “ley de leyes” enviada por el gobierno nacional el 15 de septiembre.
Presupuesto sigue su debate en Diputados y LLA espera dictaminar este miércoles
Luego de visita de funcionarios que responden a Federico Sturzenegger se espera obtener dictamen y llevar el tema a sesión el 18 de noviembre. Diferencias por fondos para universidades, discapacidad y un llamado de atención de Unicef.
Esta vez será el turno del secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, y el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Matías Fariña, ambos del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación que está a cargo de Federico Sturzenegger.
Es la cuarta reunión de la comisión que preside el libertario Bertie Benegas Lynch que viene analizando, desde el 13 de octubre, el texto remitido por el presidente Javier Milei.
El objetivo, según se planteó en el inicio de los encuentros, es lograr un dictamen esta semana (de hecho, hay una nueva reunión de comisión este miércoles a las 14) y llevarlo al recinto el 18 de noviembre para lograr la media sanción.
Luego seguirá un plazo de análisis en el Senado que muy probablemente convertirá el proyecto en ley en sesiones extraordinarias ya que el período ordinario concluye el 30 de noviembre.
Como se dijo, la de este martes es la cuarta reunión de comisión. Antes expusieron el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero; el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.
Luego de esta semana se vendrá una pausa en el Congreso por dos razones: una es la elección de medio término que se desarrollará en Estados Unidos el 3 de noviembre: hacia allí viajarán referentes del oficialismo.
La segunda razon es la visita del Papa León XIV, quien estará en el país entre el 8 y el 11 de noviembre por lo que la actividad oficial girará en torno a su actividad pastoral.
Por eso es que el Presupuesto sería tratado recién el 18 de noviembre por la Cámara baja.
Según releva la agencia Noticias Argentinas, uno de los puntos bajo análisis es la denominada jurisdicción 91, correspondiente a las Obligaciones a Cargo del Tesoro, que contempla unos $14,9 billones y registra un incremento interanual del 163%.
Equilibrio vs. gasto social
Los bloques dialoguistas y opositores pretenden que una parte de esos recursos pueda ser destinada a reforzar las partidas para las universidades nacionales, las prestaciones por discapacidad y mantener la actualización de las asignaciones sociales (Asignación Universal por Hijo, por Embarazo, Ayuda Social y asignaciones familiares).
Desde Unicef Argentina se advirtió sobre la importancia de mantener la movilidad automática en la Asignación Universal por Hijo e incorporar un esquema de actualización en la Prestación Alimentar. “En un contexto de restricciones presupuestarias, proteger los recursos destinados a niñas, niños y adolescentes y garantizar su ejecución efectiva es fundamental para asegurar el ejercicio de sus derechos”, sostuvo el organismo.
De todos modos, el presupuesto diseñado por el Gobierno no puede sufrir sustanciales modificaciones debido a que el 70% se destina a gastos sociales (entre jubilaciones, pensiones y planes sociales).
El proyecto oficial contempla gastos totales consolidados por $216 billones, lo que representa un incremento del 25,3%. En paralelo, los recursos totales consolidados provenientes de impuestos y contribuciones a la seguridad social alcanzarían los $219,3 billones, con una suba proyectada del 26,2%.
Entre las principales variables macroeconómicas, el Gobierno estima una inflación del 21,3% para 2027 y proyecta un dólar de $1.847 para fines de diciembre, con un promedio anual de $1.728.
En materia de erogaciones, se prevé destinar $150 billones de pesos a servicios sociales, mientras que los servicios de la deuda pública demandarían $1 billón de pesos.