Dos funcionarios a comisión

Presupuesto sigue su debate en Diputados y LLA espera dictaminar este miércoles

Luego de visita de funcionarios que responden a Federico Sturzenegger se espera obtener dictamen y llevar el tema a sesión el 18 de noviembre. Diferencias por fondos para universidades, discapacidad y un llamado de atención de Unicef.