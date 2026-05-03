Daniel Carignano es empleado de la Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados desde hace muchos años. Por sus manos pasaron miles de proyectos de todo tipo que ingresan durante semanas para el debate, aunque muchos de ellos quedan sin tratamiento.
Los proyectos de Carignano
Un trabajador histórico de la Cámara de Diputados presentó dos anteproyectos vinculados a salud y turismo que ahora esperan respaldo político para avanzar.
En la última sesión de la Cámara, en los Asuntos Entrados, y en la parte que refiere a "los particulares", es decir notas o pedidos de entidades o ciudadanos de Santa Fe, aparecen dos proyectos de ley de su autoría.
En los hechos se trata de anteproyectos como bien indica en la nota de encabezamiento dirigida a la presidenta del cuerpo, Clara García. Uno de ellos postula la creación de establecimientos de rehabilitación para personas con adicciones de la provincia y el otro un corredor turístico entre Santa Fe y Coronda.
Ahora falta saber si alguno de los 50 diputados o alguna comisión toman los anteproyectos para el trabajo parlamentario.