#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Iniciativas desde adentro

Los proyectos de Carignano

Un trabajador histórico de la Cámara de Diputados presentó dos anteproyectos vinculados a salud y turismo que ahora esperan respaldo político para avanzar.

Daniel Carignano, empleado legislativo, impulsó anteproyectos sobre adicciones y turismo ingresados como particulares.Daniel Carignano, empleado legislativo, impulsó anteproyectos sobre adicciones y turismo ingresados como particulares.
Seguinos en
Por: 

Daniel Carignano es empleado de la Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados desde hace muchos años. Por sus manos pasaron miles de proyectos de todo tipo que ingresan durante semanas para el debate, aunque muchos de ellos quedan sin tratamiento.

En la última sesión de la Cámara, en los Asuntos Entrados, y en la parte que refiere a "los particulares", es decir notas o pedidos de entidades o ciudadanos de Santa Fe, aparecen dos proyectos de ley de su autoría.

En los hechos se trata de anteproyectos como bien indica en la nota de encabezamiento dirigida a la presidenta del cuerpo, Clara García. Uno de ellos postula la creación de establecimientos de rehabilitación para personas con adicciones de la provincia y el otro un corredor turístico entre Santa Fe y Coronda.

Ahora falta saber si alguno de los 50 diputados o alguna comisión toman los anteproyectos para el trabajo parlamentario.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Cámara de Diputados de Santa Fe
Clara García
Santa Fe
Coronda

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro