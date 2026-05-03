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La defensa de Tessio

La ex vicegobernadora destacó avances en la nueva Carta Magna provincial y puso el foco en el reconocimiento de desigualdades estructurales como eje de políticas públicas.

Griselda Tessio valoró en Diputados el nuevo artículo sobre igualdad y derechos en la Constitución santafesina.Griselda Tessio valoró en Diputados el nuevo artículo sobre igualdad y derechos en la Constitución santafesina.
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La ex vicegobernadora y ex diputada Griselda Tessio tuvo palabras de elogio a la nueva Constitución santafesina y valoró especialmente los alcances del nuevo artículo 13 donde "la Provincia reconoce la existencia de desigualdades estructurales que limitan el goce pleno de los derechos de las personas. Se compromete a adoptar medidas de acción positiva para reducir sus efectos negativos y garantizar condiciones de igualdad y no discriminación", según reza en la primera parte.

Tessio cerró un panel en el recinto de la Cámara de Diputados donde se presentó un libro de Oscar Blando e invitada por Claudia Balagué.

Admitió la ex vice que le hubiese gustado que la Constitución tuviese la adhesión a tratados internacionales de Derechos Humanos pero aclaró que la salvaguarda está en la Constitución Nacional.

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