Argentina en clave histórica

Elección de Constituyentes de 1957

En una jugada política de alto riesgo, los estrategas de la llamada Revolución Libertadora, dictadura cívico-militar instaurada en Argentina tras el Golpe de Estado de 1955, decidieron convocar a comicios para el 28 de julio de aquel año. La intención era, entre otras cosas, elegir convencionales constituyentes para derogar la Constitución Nacional reformada en 1949.