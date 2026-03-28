I - En un país con una realidad harto complicada, siendo generoso, al titular de la gestión, se le ocurre mudar el destino del famoso "sable curvo" (o corvo), el arma que acompañó el general José de San Martín en su campaña libertadora.
San Martín regresa al Río de la Plata en 1811, trayendo consigo el alfanje que simbolizará su lucha por la independencia, en un contexto de tensiones políticas.
I - En un país con una realidad harto complicada, siendo generoso, al titular de la gestión, se le ocurre mudar el destino del famoso "sable curvo" (o corvo), el arma que acompañó el general José de San Martín en su campaña libertadora.
Como todo, es opinable la medida, pero lo más destacado de ello es que de inmediato "todos" los medios bombardearon con esto, es donde, repitiendo a eco, todos opinan sin tener idea de lo que hablan. Las redes sociales dan fe de la virulencia de un debate en el que pocos escuchan y muchos toman partido según su vinculación política o, peor aún, siguiendo consignas.
II - La familia San Martín se marcha de América cuando José era apenas un niño. Salen de Corrientes en 1781 para hacer escala en Buenos Aires donde permanecen un tiempo hasta poder pasar a España en 1783. El padre estaba destinado en Málaga y pudo dar educación a los cinco hijos.
Nuestro héroe tuvo formación en el Real Seminario de Nobles de Madrid y en la Escuela de Temporalidades de Málaga. A los 11 años ingresa en el Regimiento Murcia donde desarrolla una brillante carrera militar al punto que es "Héroe de Bailen" (19 de julio de 1808) con medalla de Oro.
Precisamente, luego de esta lid, San Martín recibe su reconocimiento: la recomendación en el parte de guerra, el acceso al grado de teniente coronel de caballería y una medalla de oro. Junto a ello, el III Marqués de la Romana, título nobiliario otorgado por Carlos IV a Pedro Caro y Sureda (1761-1811), le obsequia al valiente soldado una espada que en adelante conservó.
En 1848, el propio San Martín estando en París se la obsequia al general Juan Manuel Borgoño Núñez, que la llevó a Chile. Pasó por sucesión a varias manos. Es una espada de estilo persa de hoja recta y mide 112,7 centímetros en total, con una hoja de 101 centímetros. Se habría fabricado en Toledo hacia el 1650. Es esta una de las dos espadas del héroe, pero no la más famosa (ver aparte).
III - Para 1811, San Martín decide regresar al Río de la Plata en un gesto que nunca estuvo muy bien aclarado; tenía un futuro brillante en España y volvía a una tierra en donde había estado muy poco tiempo, producto de padres godos en misión militar. Lo cierto es que regresa previo paso por Londres, la potencia imperialista tan odiada por todos en esos tiempos y en los posteriores.
En esa estancia compró el alfanje de acuerdo a un criterio militar: se había formado en las guerras europeas contra el ejército napoleónico, conocía las limitaciones del sable recto reglamentario y optó por un arma curva, más liviana y eficaz para la caballería. Ese modelo respondía a una concepción moderna del combate, donde la movilidad y el poder de corte eran decisivos.
IV - Desde el 12 de enero de 1812, cuando la fragata George Canning echa ancla en el Río de la Plata, el sable acompañó a San Martín en todas las campañas de la independencia. Estuvo presente en el Combate de San Lorenzo en 1813, cuando encabezó la carga de los Granaderos a Caballo, y cruzó los Andes en 1817 junto al Ejército Libertador.
Batalló en Chile y luego desembarcó en Paracas para libertar el Perú y proclamar la independencia en 1821. Tanto las crónicas como las imágenes lo muestran con su arma de combate.
V - Entendiendo cumplido su tiempo, regresa a Mendoza y pide autorización para ir Buenos Aires donde su mujer estaba enferma. Se lo negaron, pero viajo igual y al llegar Remedios había fallecido. El clima político era de disgregación con la lucha franca de los porteños contra los caudillos del interior.
El 10 de enero de 1824 abordó una nao junto a Merceditas que lo llevó a El Havre. Se retiraba con 45 años de edad. En todo el tiempo siguiente conservó el sable como una de sus posesiones más preciadas. No fue un arma sino un símbolo de libertad y de una vida política y militar. Nunca lo portó en una ceremonia ni lo lució públicamente.
Tenía un valor moral y político, estrechamente vinculado a la independencia y la soberanía. El regimiento de Granaderos a Caballo se disolvió en 1826 por disposición de Bernardino Rivadavia, poco después de que sus últimos integrantes llegaran en silencio y andrajosos a Buenos Aires tras haber combatido en toda la campaña por la independencia americana.
VI - El 23 de enero de 1844, en París, San Martín redactó su testamento definitivo. En él dispuso que el sable que lo había acompañado en toda la guerra de la independencia de la América del Sud fuera entregado al general Juan Manuel de Rosas. No fue un acto improvisado ni una decisión de apuro.
Valoraba la firmeza de Rosas frente a las agresiones extranjeras y consideraba que su gobierno había defendido la soberanía nacional en continuidad con la gesta emancipadora. Había rechazado las agresiones de Inglaterra y Francia, precisamente el país en donde el libertador residía en esos mismos días.
VII - El paso a la eternidad fue en 1850 y el sable fue entregado a Rosas que lo conservó como una reliquia. Luego de su derrota en Caseros, del 3 de febrero de 1852, partió al exilio en Inglaterra, potencia que unos años antes había repelido y de ello su gloria, y llevó consigo el sable, que permaneció con él en Southampton hasta su muerte el 14 de marzo de 1877.
En el funeral fue colocado sobre su féretro y pasó luego al poder de su consuegro y socio, Juan Nepomuceno Terrero (1791-1865) y luego al de su yerno Máximo Terrero (esposo de Manuelita Rosas).
En 1896, Adolfo Pedro Carranza, primer director del Museo Histórico Nacional, creado en 1889 y en funcionamiento desde 1891, solicitó formalmente a Manuela y a su esposo la entrega del sable para incorporarlo al patrimonio histórico de la Nación.
Luego de esa petición, y no antes, en 1897 la familia Terrero Rosas accedió voluntariamente a ceder el sable, aceptando el destino propuesto y permitiendo su ingreso al Museo Histórico Nacional como bien público, en un acto que respetó tanto la voluntad de San Martín como la de Rosas.
El 28 de febrero de 1897 llegó al puerto de La Plata el cofre que contenía el arma. Allí lo esperaba Juan Ortiz de Rosas para recibirlo, conforme a lo acordado con sus parientes de Londres.
El presidente José Evaristo Uriburu, en el acto de recepción, deslucido y con poca asistencia, lo empuñó. No participaron los altos mandos de las fuerzas armadas, ni el propio Bartolomé Mitre, autor de una completa biografía del libertador. Generaciones de argentinos vieron el sable en el Museo Histórico Nacional.
En ese contexto, el 12 de agosto de 1963 un grupo de jóvenes de la Juventud Peronista encabezado por Osvaldo Agosto lo sustraen con violencia del lugar para "devolver la mística a militancia" y luego "llevárselo a Perón", y nuevamente el 19 de agosto de 1965 otros jóvenes de la misma agrupación política, que "buscaban reivindicar al peronismo proscrito, exigiendo el regreso de Perón y la ruptura con el FMI", lo roban.
Se denunciaba, al propio tiempo, como justificativo ideológico, una campaña de corte liberal para quebrar el vínculo de continuidad política entre ambos personajes de nuestra historia. En las dos oportunidades el chafarote fue recuperado por gestiones privadas.
El presidente José María Guido había dispuesto su custodia transitoria en el Regimiento de Granaderos después del primer robo, pero la Justicia ordenó su devolución al museo en 1964.
Cuando Juan Carlos Onganía tomó la resolución contraria, en clara disconformidad con lo actuado renunció el director del Museo, el historiador militar Humberto Buzio, un episodio significativo tratándose de un capitán de Navío.
Ante estos hechos, el gobierno golpista de Juan Carlos Onganía -que había asumido con el apoyo de dirigentes gremiales directamente vinculados al peronismo- decidió trasladarlo al Regimiento de Granaderos a Caballo para su resguardo, renunció el director del Museo, el historiador militar Humberto Buzio.
Por años se mantuvo en ese espacio, fuera de ámbito museográfico, hasta el año 2015 en que, mediante una decisión del Poder Ejecutivo, fue trasladado nuevamente al Museo Histórico Nacional. En el acto se destacó la revalorización de los símbolos nacionales de una gestión revisión del relato histórico tradicional.
VIII - Una nueva gestión decide la restitución al Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín. El argumento es el resguardo y tradición militar. Fue una ceremonia castrense sin consultas a historiadores o especialistas en patrimonio. La controversia no giró únicamente en torno a la seguridad del objeto, sino al sentido histórico que se pretendía imponer.
Para amplios sectores, el retorno del sable a custodia militar significó una nueva descontextualización de su historia completa, separándolo otra vez del hilo que une a San Martín con Rosas. El debate expuso, una vez más, que el sable no puede ser reducido a una reliquia protocolar ni a un símbolo neutro, porque cada traslado expresa una toma de posición sobre cómo se interpreta la historia argentina.
De esta forma, más de dos siglos después de haber sido empuñado en los campos de batalla de la independencia, el sable corvo sigue generando conflictos, decisiones administrativas y lecturas enfrentadas. Su sola presencia obliga a elegir entre una historia domesticada y una historia viva, atravesada por la cuestión de la soberanía y por la continuidad del proyecto nacional.
IX - Con el recorrido del sable corvo de San Martín es dable observar una disensión interpretativa del pasado.
Desde su adquisición como arma de combate, su uso en las campañas libertadoras, el testamento de 1844, el legado a Rosas, la donación de Manuelita y las disputas del siglo XX y XXI, el sable condensa una tradición nacional que demuestra que San Martín fue un hombre profundamente consciente del sentido político de su obra y de sus herederos históricos.
Desde ciertos círculos de poder no se olvidan su desobediencia de 1820 al reclamo porteño y otros el legado de su sable a Juan Manuel de Rosas.
X - Para sumar a la confusión, a poco de decisión del traslado, familiares de los donantes se presentaron a la justicia sosteniendo que la incorporación del sable al patrimonio del Estado argentino fue una donación con cargo realizada por Manuela y su esposo, herederos legítimos del sable. Este dato define el marco legal y el sentido histórico de todo lo que ocurrió después.
En derecho, la donación con cargo no es una liberalidad absoluta, sino un contrato en el que el donante impone una obligación al donatario, que debe ser aceptada junto con el bien. El Estado argentino, al recibir el sable, aceptó no solo la posesión del objeto, sino también el compromiso implícito de respetar el destino y el carácter bajo el cual fue cedido.
Esa aceptación genera obligaciones que no pueden ser ignoradas sin afectar la legitimidad del acto original. Los objetos históricos no son neutros y la historia no puede separarse del derecho sin caer en simplificaciones interesadas. Lo cierto es que la presentación fue rechazada con argumentos varios por tratarse de un símbolo.
Recordamos que Rivadavia dejó expresamente establecido que nunca jamás su cuerpo debía descansar en Argentina y fueron repatriados en 1853 y ocupan el mausoleo más grande del país, inaugurado el 3 de septiembre de 1932.
El sable no pertenece a un relato único ni despolitizado, sino a una tradición nacional. En medio de una profunda crisis que cada día deja más personas al costado del camino, mudar el arma es un error profundo que nada reporta más que distraer la atención en los temas que no afectan.
Sobre el tema del otro sable del Libertador puede leerse "La espada de San Martín en Bailén", del general de Brigada retirado Adolfo S. Espíndola (Buenos Aires, 1961), miembro de la Comisión Nacional Ejecutiva del 150° Aniversario de la Revolución de Mayo.