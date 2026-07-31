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A mediados de agosto se trata en Diputados la Reforma Electoral para Santa Fe

Se mocionó el tratamiento conjunto de las siete iniciativas presentadas hasta el momento durante la sesión de este jueves, luego del receso invernal legislativo.

Santa Fe acudirá a las urnas nuevamente en 2027. Crédito: Flavio Raina / Archivo El Litoral.Santa Fe acudirá a las urnas nuevamente en 2027. Crédito: Flavio Raina / Archivo El Litoral.
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La Cámara de Diputados de Santa Fe votó un tratamiento con preferencia para dentro de dos sesiones a los proyectos que apuntan a dictar la nueva ley electoral en la provincia.

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La jefa de la bancada radical, Silvana Di Stéfano, mocionó el tratamiento conjunto de las siete iniciativas presentadas hasta el momento y que el análisis sea en forma conjunta entre las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

Silvana Di Stefano, diputada provincial en Santa Fe y jefa del Bloque de la UCR.Silvana Di Stefano, diputada provincial en Santa Fe y jefa del Bloque de la UCR.

Posturas a favor y en contra

Diputados del interbloque de Unidos -tanto en Senado como en Diputados- dicen haber avanzado en los consensos internos y una vez cerrada la postura se sentarán con las restantes bancadas, especialmente el justicialismo, para buscar llegar al recinto el 20 de agosto con el mayor acuerdo posible.

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El Senado había fijado tratamiento preferencial para esta semana, pero no trató el tema en el recinto y, en principio, sería Diputados la cámara en aprobar el tema en primer término.

Senado santa feSenado de la provincia de Santa Fe.

Los tres diputados del Frente Amplio por la Soberanía no acompañaron el tratamiento preferencial y advirtieron que hay entidades que quieren opinar sobre la materia y no han sido convocadas.

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