Estudiantes de las distintas facultades regionales de la Universidad Tecnológica Nacional se congregaron esta semana en Santa Fe para los juegos deportivos de la casa de Altos Estudios que, por primera vez, tuvieron a la ciudad como anfitriona.
De Chapadamal a Santa Fe
Más de 2.000 integrantes de la UTN llegaron a Santa Fe para sus juegos deportivos y encontraron alojamiento en una infraestructura recientemente inaugurada.
Además de las autoridades universitarias, el propio gobernador Maximiliano Pullaro se sumó al acto de inauguración de los juegos en el remodelado estadio de la entidad anfitriona en la costanera santafesina.
"Nos dio mucha alegría colaborar con las instalaciones de la Villa Suramericana para que ustedes puedan venir a nuestra provincia", les dijo Pullaro a los organizadores. Es que hubo un acuerdo entre autoridades de la Tecnológica y el gobierno santafesino para el uso de la villa construida para alojar a los deportistas que tomaron parte de los Juegos Suramericanos. Ahora, tras los juegos ya esos departamentos pasarán a Hábitat de la provincia para su venta a familias inscriptas en los registros.
Lo concreto que la infraestructura santafesina fue la salida encontrada por las autoridades universitarias ante la imposibilidad de utilizar el complejo Chapadmalal en provincia de Buenos Aires donde el gobierno nacional tiene como objetivo ponerlo a la venta.
Más de 2.000 estudiantes, docentes y colaboradores de 30 facultades regionales de la UTN, provenientes de 12 provincias, se alojaron en la Villa Suramericana. Así, el espacio volvió a recibir una actividad masiva pocos días después de la finalización de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.