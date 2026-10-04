La trigésimo octava edición de las Jornadas Nacionales e Internacionales de los Ministerios Públicos Fiscales que se realizaron en Rosario permitió demostró que más allá de la grieta política instalada en el país, en Santa Fe todavía se pueden sentar juntos dirigentes de distintas orientaciones políticas.
Convivencia
Tres expresiones políticas en primera fila
Un encuentro de los Ministerios Públicos Fiscales reunió en primera fila a diputados santafesinos de tres espacios políticos diferentes.
Tres expresiones políticas en primera fila
Es así que en la apertura de las jornadas que, además de la anfitriona, María Cecilia Vranicich, estuvieron el gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, se vio en primera fila a tres diputados nacionales santafesinos de otras tres expresiones diferentes: Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza), Pablo Farías (Provincias Unidas) y Diego Giuliano (Unión por la Patria). Los otros presentes en la primera fila fueron el titular de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez, y la Defensora Pública provincial, Estrella Moreno Robinson.
#TEMAS: