El concejal de la ciudad de Rosario, Federico Lifschitz, presentó en la semana la Fundación Miguel Lifschitz en homenaje a su padre que fuera intendente de aquella ciudad, senador por el departamento Rosario y gobernador de Santa Fe, en ese orden.
Un Lifschitz sin socialistas
Federico Lifschitz presentó una fundación dedicada al legado de su padre, con una nutrida presencia institucional pero una ausencia política que llamó la atención.
El objetivo de la Fundación es preservar, difundir y dar continuidad al legado político, ético y de gestión pública de Lifschitz. Se anunció que funcionará como un centro de estudios y formación dedicado al diseño de políticas públicas, la planificación estratégica urbana y regional, el desarrollo sustentable y la capacitación de nuevos cuadros técnicos y políticos para la provincia de Santa Fe y la ciudad de Rosario.
El dato saliente del acto de presentación fue la ausencia total de dirigentes del Partido Socialista. En cambio, sí estuvieron presentes el gobernador Maximiliano Pullaro, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, la diputada Gisela Scaglia, la presidenta del Concejo de Rosario, María Eugenia Schmuck e incluso los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Falistocco, Daniel Erbetta y Jorge Baclini.
A su turno, Pullaro destacó la figura de Federico Lifschitz como una persona "con los mismos valores de Miguel" y adelantó que le dará mucho a la ciudad y a la provincia.
"Es muy joven todavía, pero en la carrera política que está comenzando le va a dar mucho al Partido Socialista, al frente Unidos y, por supuesto, a esta ciudad que tanto quiere y ama como la amó su padre", agregó.