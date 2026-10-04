#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Movimientos en Rosario

Un Lifschitz sin socialistas

Federico Lifschitz presentó una fundación dedicada al legado de su padre, con una nutrida presencia institucional pero una ausencia política que llamó la atención.

Un Lifschitz sin socialistas. Créditos: Marcelo ManeraUn Lifschitz sin socialistas. Créditos: Marcelo Manera
+ Agregar El Litoral en

El concejal de la ciudad de Rosario, Federico Lifschitz, presentó en la semana la Fundación Miguel Lifschitz en homenaje a su padre que fuera intendente de aquella ciudad, senador por el departamento Rosario y gobernador de Santa Fe, en ese orden.

El objetivo de la Fundación es preservar, difundir y dar continuidad al legado político, ético y de gestión pública de Lifschitz. Se anunció que funcionará como un centro de estudios y formación dedicado al diseño de políticas públicas, la planificación estratégica urbana y regional, el desarrollo sustentable y la capacitación de nuevos cuadros técnicos y políticos para la provincia de Santa Fe y la ciudad de Rosario.

El dato saliente del acto de presentación fue la ausencia total de dirigentes del Partido Socialista. En cambio, sí estuvieron presentes el gobernador Maximiliano Pullaro, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, la diputada Gisela Scaglia, la presidenta del Concejo de Rosario, María Eugenia Schmuck e incluso los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Falistocco, Daniel Erbetta y Jorge Baclini.

A su turno, Pullaro destacó la figura de Federico Lifschitz como una persona "con los mismos valores de Miguel" y adelantó que le dará mucho a la ciudad y a la provincia.

"Es muy joven todavía, pero en la carrera política que está comenzando le va a dar mucho al Partido Socialista, al frente Unidos y, por supuesto, a esta ciudad que tanto quiere y ama como la amó su padre", agregó.

+ Agregar El Litoral en

#TEMAS:
Maximiliano Pullaro
Rosario
Pablo Javkin
Gisela Scaglia
Miguel Lifschitz
Federico Lifschitz

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro