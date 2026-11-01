En la semana última, el actual diputado provincial Juan José Piedrabuena fue hasta la sede del Partido Justicialista, en calle Crespo, lo recibió el personal de turno y pidió una ficha para afiliarse, hecho que concretó en la jornada.
Marche una afiliación
El diputado Juan José Piedrabuena pasó por la sede del Partido Justicialista para concretar un trámite pendiente en su trayectoria política.
El hoy legislador y músico llegó a la banca del Concejo Municipal de Santa Fe y a la banca de diputado provincial participando de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias dentro de los frentes encabezados por el Partido Justicialista, sin embargo no registraba su afiliación.
Es más, en la actual composición de la Cámara de Diputados conformó un bloque propio "Del barrio para la gente" y el año pasado dejó el sector del recinto donde se ubican los legisladores justicialistas para ubicarse en la zona de la Cámara junto a otros bloques unipersonales como el de Juan Domingo Argañaraz (Inspirar) o de Beatriz Brouwer (Unite).