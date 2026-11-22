El diputado provincial Juan José Piedrabuena (del Barrio para la Gente) volvió a cambiar de ubicación en el recinto de la Cámara de Diputados y ahora se ubicó -otra vez- en el lugar original que le asignaran en diciembre de 2023.
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Juan José Piedrabuena volvió a cambiar de ubicación en el recinto legislativo, pocos días después de formalizar su afiliación al Partido Justicialista.
Juan José Piedrabuena regresó a su ubicación original en Diputados tras afiliarse al Partido Justicialista.
Piedrabuena llegó a la bancada desde la boleta del frente que encabezó el Partido Justicialista y tras encabezar una lista en la PASO. A las pocas semanas dejó de formar parte del interbloque Juntos Avancemos y actuó como bloque unipersonal.
Meses atrás dejó el sillón junto a la bancada justicialista y se instaló en otra ala, en medio de otros bloques unipersonales y detrás de Somos Vida. Días atrás, Piedrabuena a la sede del Partido Justicialista y firmó su ficha de afiliación. Esta semana, volvió a la banca cercana a la bancada justicialista aunque sigue con su monobloque.
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