En los 26 municipios

Gerardo Zamora ratifica su poder en Santiago del Estero

Quedaron en manos del oficialismo provincial todos los comicios de pueblos y ciudades. El Frente Cívico gobernará por primera vez la ciudad de La Banda y en la Capital logró un triunfo aplastante, donde La Libertad Avanza sumó apenas 12,2% y Despierta Santiago 11,7%.