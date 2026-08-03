La única elección de 2026 en la Argentina tiene un marcado color provincial, el del oficialismo que ha logrado asociarse a distintos gobiernos nacionales y ahora se mantiene distante de Javier Milei. Este domingo 2, en 26 pueblos y ciudades se impusieron los candidatos del senador nacional Gerardo Zamora.
Gerardo Zamora ratifica su poder en Santiago del Estero
Quedaron en manos del oficialismo provincial todos los comicios de pueblos y ciudades. El Frente Cívico gobernará por primera vez la ciudad de La Banda y en la Capital logró un triunfo aplastante, donde La Libertad Avanza sumó apenas 12,2% y Despierta Santiago 11,7%.
No hubo elección de intendente o concejal que no ganara el cuatro veces gobernador, incluso la ciudad de La Banda que le era esquiva al partido de gobierno provincial desde hace 25 años y esta vez pudo por fin torcer la historia. Acaso, pudo también terminar con las apetencias de otro dirigente, fuera del oficialismo, con el potencial de una proyección provincial.
Los comicios de la ciudad de Santiago del Estero del Nuevo Maestrazgo no ofrecieron sorpresas. Fue una victoria aplastante, del 60,5% y por encima de quienes deben consolarse con dar alguna pelea por el segundo puesto. En la Capital, La Libertad Avanza obtuvo el 12,2% y Despierta Santiago 11,7%.
Con 247.850 votantes, la participación fue de casi el 64% (en el interior fue mayor la concurrencia a las urnas). Pero si se miran los guarismos finales las diferencias son abrumadoras: la fuerza más votada cosecha 94.259 votos para intendente y la segunda de LLA 19.170, apenas dos mil más que la tercera. Entre votos en blanco y anulados se superan los 4 mil.
Quien lea los resultados del escrutinio provisorio, disponibles en la página oficial, verá cómo se parecen los resultados a intendente y a concejales en toda la elección capitalina. La boleta sábana tiene ese efecto, que en Santa Fe terminó con la Boleta Única tal como ha funcionado hasta ahora.
Consideraciones
Obviamente que en elecciones de intendente y concejales importan más las lecturas locales que las proyecciones provinciales o nacionales, pero cuando resulta tan dominante la presencia de una sola fuerza puede suponerse que (al menos en esa Provincia) el valor de la marca LLA es apenas suficiente para no ser la tercera fuerza.
Los opositores al presidente Javier Milei, han sumado los 26 comicios municipales (como si hubiera un solo padrón electoral) y así se concluyen que el FC tiñe la provincia con los colores azul y rojo que lo distinguen: tiene 66% de las preferencias y muy atrás queda el violeta de LLA con el 8%. Pero Despierta Santiago con el 7% y otros espacios opositores multicolores suman el 19%.
De las 26 elecciones a interpretar, la primera observación que cuenta es la uniformidad de los resultados. Pero también las diferencias respecto de otras fuerzas: se trata en la mayoría de los casos de guarismos propios de un plebiscito donde no hay tantas opciones. En apenas 9 casos el oficialismo provincial logró al triunfar imponerse con menos del 50% de los votos.
Siempre debe suponerse que la vecindad, el conocimiento personal, entre candidatos y votantes puede resultar el factor principal en poblaciones chicas, pero da la casualidad de que en todos los casos esa relación fue favorable a los candidatos de Zamora.
Del gobernador de la Provincia de Santiago del Estero, Elías Suárez, casi no se habla en las crónicas de los diarios santiagueños que comentan las repercusiones del previsible triunfo del oficialismo. Y ponen el acento en lo ocurrido en La Banda. Suárez está en las fotos del triunfo, pero siempre al lado de Zamora.
La prensa santiagueña menciona también a otro hombre poderoso del oficialismo provincial, José Emilio "Pichón" Neder, que es el socio justicialista puro de Zamora, que viene del radicalismo.
La alianza que gobierna Santiago ha presentado distintos candidatos en localidades chicas, pero en La Banda se unificaron los esfuerzos para terminar con la posibilidad de que crezca la figura del intendente de La Banda y candidato a la reelección, Roger Nediani, que alguna vez estuvo cerca de Sergio Massa.
En La Banda, además, hubo corte de boletas. Ganan a intendente y concejales los candidatos de Zamora pero hay 20 puntos de diferencia entre ambos. Y la pérdida del caudal electoral entre los ediles es todavía mayor para el Frente Renovador y Progresista que quedó segundo para la intendencia pero sexto a concejales.
El fenómeno de las "colectoras" militadas y armadas por Zamora y Neder lo explican. También, los perfiles de los candidatos.
Interpretaciones
Hay un detalle que sí puede contar respecto de las lecturas que buscan extrapolar datos a la realidad del país, superó el 70% la asistencia a las urnas, un nivel más alto que el de estas mismas elecciones de 2022. En la llamada Madre de Ciudades votó el 63,8% del padrón y el 65,6% en La Banda.
La concurrencia fue mayor en pequeñas poblaciones, con casos dignos de ser apuntados: San Pedro de Guasayán con un 80,60%, seguido por Selva (una ciudad cercana a la provincia de Santa Fe) con el 78,30% y Tintina, 78%.
En la localidad santiagueña con más votantes respecto de los habilitados para emitir el sufragio se da la única elección relevante para el escrutinio definitivo.
Allí, el recuento provisorio hecho muestra que lidera el Frente Encuentro Cívico con 512 votos (31,84%), pero está muy cerca el Frente Justicialista de Integración Municipal, con 505 (31,41%). El tercero es el Frente Convocatoria Social, con 424 (26,37%).
Se trata de una localidad de menos de 3.000 habitantes que tiene la curiosa particularidad de estar en un 70% en el territorio santiagueño, pero el restante 30% corresponde a Catamarca y vota en otras elecciones. De todos modos, son realidades políticas que se cruzan.