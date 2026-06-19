Referentes de todas líneas internas del Partido Justicialista se reunirán este viernes en la sede de calle Crespo en esta capital. Son los integrantes de la Mesa de Acción Política, y responderán a una convocatoria formulada por la conducción de la fuerza, que preside el ex senador Guillermo Cornaglia.
Se reúne el PJ, mientras anticipa una discusión por la reforma electoral que plantea el gobierno
Fueron convocados los integrantes de la Mesa de Acción Política. Intentarán avanzar en la discusión por las estrategias políticas de cara a los comicios de 2027.
El encuentro, en rigor, procurará superar el intento fallido suscitado semanas atrás, cuando el mismo cónclave debió suspenderse y reprogramarse a raíz de una serie de desencuentros y recelos a partir de la difusión de la invitación. Bajo la consigna "El futuro se construye en unidad", la cita inicial estaba concertada para el 6 de junio. Por las razones invocadas, las propias autoridades la suspendieron sin fecha hasta esta semana, cuando se conoció la nueva convocatoria.
Temario
Según el temario inicial de la reunión, se preveía avanzar en la discusión sobre las estrategias que el peronismo desplegará de cara al proceso electoral previsto para 2027. En tal sentido, venía siendo un reclamo de la mayoría de los sectores internos que el partido se activase, generase mayor apertura y comenzase a discutir a través de sus diferentes organismos internos, qué mecanismos se tendrán en cuenta para definir listas y candidaturas. En función de ello fue que en reuniones previas, quedó ratificada como herramienta para la determinación de candidaturas, el sistema de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Y en consecuencia, una defensa férrea de la ley que hoy está vigente en la provincia.
Sin embargo, a la luz de las conversaciones que vienen avanzando sobre todo en el marco del oficialismo, la reunión de este viernes prevé abordar también las reformas que se introducirán a la legislación electoral.
Como se sabe, dichas modificaciones devienen de la última Convención Constituyente que actualizó la carta magna santafesina.
El peronismo ya tiene ingresado un proyecto en la Legislatura al respecto; lo impulsaron los senadores del sector y plantea aglutinar en un Código Electoral, toda la normativa vigente en la materia.
Discusión en puerta
El aspecto que comenzó a ser analizado por parte de algunos referentes del PJ está asociado a la posibilidad de modificar los modelos de boleta única que se utilizarían en la elección general.
De las últimas conversaciones que ha mantenido Unidos sobre el particular, ha trascendido la posibilidad de que se sostengan en las primarias las cinco boletas (una por cada categoría a renovar), pero sólo tres en la general. Ello resultaría de adjuntar en una sola boleta las categorías gobernador y diputados; en otra, la de senadores; y en la restante, las categorías municipales o comunales (intendente y concejales, por ejemplo).
Si bien la discusión no está saldada aún entre los socios de la coalición gobernante, las versiones de los borradores que comenzaron a circular respecto de lo explicitado generaron inquietud en no pocos dirigentes justicialistas. Algunos de ellos, consultados por El Litoral, advirtieron sobre un "cambio en las reglas de juego" a muy poco tiempo de que se desencadene el proceso electoral. Y alertaron que tales cambios no son necesariamente los que exige el nuevo texto constitucional de Santa Fe. La discusión se dará también, puertas adentro del peronismo.
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