Informe de la Dirección Nacional Electoral

A un año de las presidenciales: cómo se piensa el rol de la IA en las elecciones

Un trabajo de la DINE pone la lupa sobre el papel que podrían cumplir distintas herramientas digitales en la previa, la campaña, el durante y el post de las jornadas comiciales. Ejemplos de otros países y de jurisdicciones provinciales.