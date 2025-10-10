Elecciones 2025

La Justicia rechazó reimpresión de boletas en Buenos Aires: José Luis Espert seguirá apareciendo

Según la Junta Electoral, la reimpresión de las boletas únicas papel (BUP) resultaba “material, temporal y jurídicamente inviable”. Los jueces consideraron que el proceso podría comprometer la logística y la realización misma de los comicios.