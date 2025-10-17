Boleta única

A nueve días de las elecciones nacionales, la Secretaría Electoral avanza con la logística en Santa Fe

La secretaria electoral María Magdalena Gutiérrez confirmó que el operativo para la distribución del material avanza según lo previsto y que el 70% de las autoridades de mesa ya confirmó su participación. Además, recordó la importancia del voto como derecho y deber ciudadano.