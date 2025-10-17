A nueve días de las elecciones nacionales, la Secretaría Electoral avanza con la logística en Santa Fe

A nueve días de las elecciones nacionales, la Secretaría Electoral de la provincia de Santa Fe trabaja en la etapa final del operativo logístico que permitirá garantizar el normal desarrollo de los comicios del próximo domingo 26 de octubre.
La secretaria electoral María Magdalena Gutiérrez confirmó que el operativo para la distribución del material avanza según lo previsto y que el 70% de las autoridades de mesa ya confirmó su participación. Además, recordó la importancia del voto como derecho y deber ciudadano.
La secretaria electoral, María Magdalena Gutiérrez, confirmó que la entrega de materiales al Correo Argentino se realiza dentro de los plazos previstos y que “todo el trabajo logístico se está llevando adelante a tiempo para que no haya inconvenientes”.
“El sábado previo a las elecciones todo el material electoral llegará a cada uno de los locales de votación en la provincia”, aseguró la funcionaria.
Respecto de la conformación de mesas, Gutiérrez indicó que el 70% de las autoridades de mesa ya confirmó su participación. “Nos está faltando un 30% de confirmaciones”, explicó.
Recordó que cada persona designada recibe un telegrama con un código que permite ingresar a la web oficial para confirmar su asistencia. “Aquellos que no puedan presentarse, ya sea por cuestiones de salud, laborales o por no encontrarse en la provincia, deben realizar la excusación correspondiente”, subrayó.
La funcionaria recordó que desempeñarse como autoridad de mesa “es un cargo público” y que quienes fueron designados deben cumplir con esa responsabilidad o justificar su ausencia debidamente.
“Pedimos compromiso y responsabilidad a las personas que fueron convocadas. El domingo deben presentarse a las 7:15 en el establecimiento asignado para comenzar con el armado de las mesas de votación”, señaló.
En cuanto al padrón, la secretaria electoral precisó que 2.850.000 santafesinos están habilitados para votar.
Gutiérrez destacó el doble sentido del acto electoral: “Participar en las elecciones es una obligación ciudadana, pero también un derecho. Es el momento en que cada persona puede manifestar su deseo sobre el país que quiere después del 10 de diciembre”.
La secretaria electoral hizo hincapié en la importancia de la participación, especialmente luego de los índices de ausentismo registrados en los últimos comicios locales. “Cada voto cuenta. Es la herramienta más concreta que tenemos los ciudadanos para construir el futuro que queremos”, afirmó.
Gutiérrez insistió en la importancia de verificar el lugar de votación con antelación. “Aunque los santafesinos ya votamos este año, puede haber modificaciones respecto de las elecciones provinciales. Recomendamos chequear el establecimiento para evitar sorpresas el domingo”, indicó.
En cuanto a la documentación necesaria, recordó que es obligatorio presentar el último DNI físico. “No sirven los certificados de extravío, de trámite ni el DNI digital. Es indispensable llevar el documento actualizado y en formato físico”, advirtió.
Además, destacó que el proceso de votación será “ágil y sencillo”, especialmente porque en Santa Fe se utilizará por primera vez la boleta única en elecciones nacionales.
“Los santafesinos ya estamos acostumbrados a este sistema. La diferencia está en el diseño de la boleta, pero el mecanismo es el mismo: se retira la boleta que entrega la autoridad de mesa, se vota en las cabinas y se deposita en la urna”, explicó.
Para garantizar la fluidez del proceso, cada mesa contará con dos cabinas de votación. “No prevemos demoras. La elección será rápida y ordenada”, afirmó Gutiérrez.
Desde la Secretaría Electoral resaltaron el esfuerzo conjunto con los equipos técnicos y logísticos que trabajan para asegurar que todo el material —urnas, boletas, padrones y útiles— llegue en tiempo y forma a los más de 1.500 establecimientos habilitados en la provincia.
“Queremos que cada ciudadano pueda ejercer su derecho al voto sin contratiempos. Todo el operativo está diseñado para garantizar transparencia y eficacia”, afirmó la funcionaria.
El dispositivo de distribución y control comenzó esta semana y se extenderá hasta el sábado 25. Ese día, todo el material quedará resguardado en cada local de votación bajo custodia de las fuerzas de seguridad nacionales.
Por último, Gutiérrez volvió a apelar a la participación. “Votar no solo es un deber, es una forma de reafirmar la democracia. Los santafesinos siempre hemos sido ejemplo de compromiso cívico. Esperamos que esta elección lo vuelva a demostrar”, concluyó.
