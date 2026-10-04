Única en el país

Fiscales del país recorrieron El Infierno, la cárcel de alto perfil que construye Santa Fe

Funcionarios de nueve provincias y especialistas internacionales visitaron el nuevo penal que construye el Gobierno de la Provincia en Piñero. Fue en el marco de las Jornadas Nacionales e Internacionales de los Ministerios Públicos Fiscales que se desarrollan en Rosario.