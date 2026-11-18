El Poder Ejecutivo de Santa Fe volvió a reforzar partidas para atender los efectos y consecuencias del fenómeno El Niño en el territorio provincial con una asignación de $150.000.000 a la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos que depende del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública.
Refuerzo presupuestario para atender la emergencia por el fenómeno El Niño en Santa Fe
Es de $150 millones para la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos del ministerio de Gobierno. La partida está destinada a atender gastos para garantizar la disponibilidad oportuna de recursos estratégico para mitigar efectos, proteger a la población y preservar la infraestructura y los servicios esenciales de la provincia de Santa Fe.
El monto se divide en $50.000.000 para Bienes de Consumo y $100.000.000 para Servicios No Personales.
La decisión está contenida en el decreto 2472 firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y los ministros de Gobierno, Fabián Bastia, y de Economía, Pablo Olivares.
En julio último, también mediante decreto, el Ejecutivo dispuso una partida de $150 millones destinada a tareas de prevención por El Niño para la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos. En esa ocasión, $70 millones fueron para gastos de consumos y los otros $80 millones para servicios no personales.
En los considerandos del nuevo decreto, se destaca la necesidad de otorgar una partida especial destinada a la adquisición de bienes y contratación de servicios indispensables para fortalecer la capacidad operativa y de respuesta ante situaciones de emergencia en el territorio provincial.
La Secretaría que conduce Marcos Escajadillo menciona que "las proyecciones climáticas para el trimestre octubre-noviembre-diciembre de 2026 prevén la persistencia del fenómeno El Niño, lo que torna necesario reforzar las acciones de planificación, prevención y preparación ante eventuales eventos hidrometeorológicos adversos, a fin de garantizar la disponibilidad de recursos estratégicos y proteger a la población, sus bienes, la infraestructura y los servicios esenciales de la Provincia de Santa Fe".
Se aclara en el decreto que la gestión fue evaluada por el Secretario de Coordinación Administrativa y Financiera del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, Fernando Ariel López "quien otorgó su expresa conformidad". Además se aclara que la partida especial de emergencia será administrada a través de la Habilitación de la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos.
El decreto dispone dos movimientos financieros dentro del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública. Por un lado, reasigna partidas por un total de $48.870.949,54 según el detalle de una planilla anexa y por otro dispone la partida especial de emergencia de $150.000.000 a la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos para financiar acciones de prevención y mitigación ante el fenómeno climático en marcha.
Telefonía
El Poder Ejecutivo promulgó, sin observaciones, la Ley Nº 14495 que tiene por objeto establecer el llamado Sistema Provincial de Intervención de los Mercados llícitos de Dispositivos Tecnológicos.
En los sucesivos artículos, crea los instrumentos jurídicos, administrativos, tecnológicos y operativos destinados a intervenir la cadena de valor de dichos mercados mediante acciones de prevención, detección, investigación, inteligencia, fiscalización, trazabilidad, recuperación de bienes y cooperación institucional.
El ministerio de Justicia y Seguridad es la autoridad competente para aplicar esa norma.
Chalecos para el Servicio Penitenciario
Mediante una partida de $ 2.493.720.000, el Poder Ejecutivo adjudicó a dos firmas la provisión de chalecos antibalas para el personal del Servicio Penitenciario de la provincia.
Tecnologías Antibalas SA y Delta V SA resultaron las adjudicatarias de la licitación llevada adelante por la Secretaria de Coordinación Técnica y de Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad. En tanto, fueron desestimadas las ofertas recibidas de las firmas Punto de Impacto S.A, Industrias Seatle S.A y Interlink Latinoamérica S.R.L.
Tecnologías Antibalas proveerá 3000 chalecos a un costo unitario de $777.240 por un monto de $2.331.720.000. En el caso de Delta V entregará 360 unidades de otro tipo, valor unitario de $450.000 y por un monto de $162.000.000.