Decreto del gobernador Pullaro

Refuerzo presupuestario para atender la emergencia por el fenómeno El Niño en Santa Fe

Es de $150 millones para la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos del ministerio de Gobierno. La partida está destinada a atender gastos para garantizar la disponibilidad oportuna de recursos estratégico para mitigar efectos, proteger a la población y preservar la infraestructura y los servicios esenciales de la provincia de Santa Fe.