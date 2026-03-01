Las correcciones a la Ley de Emergencia Previsional, que harán que los jubilados de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe cobren las actualizaciones salariales ganadas por los activos a los 30 días, en lugar de tener que esperar 60, recibieron lo que pocas normas: doble unanimidad.
Tanto en el Senado como en Diputados hubo trámite exprés y con dos sobre tablas se sancionó el proyecto del Poder Ejecutivo Provincial, que había comprometido el gobernador Maxiliano Pullaro en su discurso del 15 de febrero al abrir, por primera vez en esa fecha, el período ordinario de sesiones. Llamó la atención el tablero de la Cámara baja donde siempre hay mayor dispersión de posiciones: esta vez, ni una abstención a la hora de quedar bien con los pasivos del sector público provincial.
En el Senado, la oposición dejó entrever que la Emergencia fue más dura que lo que se necesitaba (y que por eso no la votó el peronismo), mientras que desde el oficialismo se recordó que se debe gobernar para todos los santafesinos. Y que no todos reciben los beneficios jubilatorios señalados. Mientras la Nación incumple mes a mes con su obligación legal de sostener el déficit operativo, su deuda con Santa Fe ya llega a 2 billones de pesos. (Y a esa cifra la ha puesto el Estado, con aportes del conjunto de los ciudadanos).