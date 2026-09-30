El justicialista Walter Agosto ingresó un pedido de informes en la Cámara de Diputados de Santa Fe destinado a conocer las cifras de los déficits previsionales correspondientes a los años 2024, 2025 y enero/agosto del corriente año.
Solicitan actualizar datos sobre el sistema previsional santafesino
El diputado Agosto ingresó un pedido de informes de tres puntos ante el vencimiento de la emergencia para el sector.
"La Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe elaboraba y presentaba un informe periódico sobre la situación y evolución del sistema previsional provincial, con series históricas desde el año 2003. Esa información se venía exponiendo hasta diciembre de 2023, y contar nuevamente con ella para los años 2024 y 2025 y lo transcurrido de 2026 resulta indispensable para analizar la situación financiera y presupuestaria del organismo", señaló Agosto en sus fundamentos.
El marco de la emergencia previsional
Recordó que el 12 de septiembre de 2024, la Legislatura sancionó la Ley N.º 14.283, que declaró la emergencia del régimen previsional de los empleados públicos y funcionarios de la Provincia por el término de dos años, prorrogable por un año más a instancia del Poder Ejecutivo si subsisten las condiciones de falta de sustentabilidad que la motivaron.
Entre otras medidas, la ley estableció aportes solidarios a cargo de los beneficiarios y de determinado personal en actividad, modificó la escala de aportes del personal en actividad, el cálculo y la movilidad de los haberes y los requisitos de edad y servicios para acceder al beneficio, y creó una Comisión Técnica de Control y Seguimiento de la Emergencia Previsional.
"El período que abarca este pedido coincide con la vigencia de la emergencia, y contar con información actualizada permitiría evaluar los resultados de las medidas adoptadas y la situación del sistema ante el vencimiento del plazo de dos años", explicó el legislador a El Litoral.
La relación entre activos y pasivos
Para Agosto, conocer el déficit anual del sistema previsional permite dimensionar la brecha entre los recursos y los gastos previsionales, que debe ser financiada con otros recursos de la Provincia.
"Su relación con los ingresos y con los gastos previsionales muestra en qué medida el sistema se sostiene con recursos propios, y su relación con el gasto total del Presupuesto Provincial revela el peso que el déficit tiene sobre las cuentas públicas. Estos datos son un insumo básico para analizar el presupuesto, evaluar la sostenibilidad fiscal y anticipar las necesidades de financiamiento de la Provincia y, en el marco de la emergencia declarada por la Ley N.º 14.283, permiten verificar en qué medida los aportes solidarios y las nuevas escalas de aportes incidieron en la brecha entre recursos y gastos".
Precisó que la relación activo-pasivo o tasa de sostenimiento indica cuántos aportantes activos hay por cada beneficiario pasivo, y es uno de los principales indicadores de la sustentabilidad de un régimen de reparto.
"Su evolución permite advertir si la carga sobre quienes aportan crece o disminuye, aporta elementos para evaluar medidas de política previsional y de empleo, y permite analizar el efecto de los cambios en los requisitos de edad y servicios introducidos por la Ley N.º 14.283".
Por último, la cantidad de resoluciones firmadas por año y de expedientes en trámite permite medir la capacidad de respuesta de la Caja y detectar demoras en el otorgamiento de jubilaciones y pensiones, que afectan directamente a personas que dependen de esos beneficios para su sustento.
"Ello cobra especial relevancia porque la Ley N.º 14.283 reguló los trámites en curso al momento de su publicación, fijando a la Caja un plazo de 90 días hábiles para resolver los que aguardaban la notificación de cumplimiento de requisitos, y dispuso la implementación de un nuevo procedimiento administrativo para la obtención de los beneficios".