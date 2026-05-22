El gobernador de la Provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó este viernes de la Ronda de Negocios Vincular Inteligente 2026 llevada a cabo en La Fluvial de Rosario. Organizada por el Ministerio de Desarrollo Productivo, la iniciativa está orientada a fortalecer vínculos entre el sector público, el privado y empresas proveedoras de tecnología aplicada a la gestión y la producción.
Empresas y el gobierno provincial se unen para impulsar ciudades inteligentes en Santa Fe
El evento en Rosario reunió a líderes y autoridades políticas para fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico, con foco en mejorar la eficiencia y servicios públicos.
La apertura del encuentro estuvo encabezada por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; el secretario de Desarrollo Industrial, Guillermo Beccani; y la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado; junto a representantes del ecosistema tecnológico y otras autoridades provinciales.
En Vincular Inteligente 2026 se concretaron 750 reuniones de negocios; participaron más de 201 empresas proveedoras de soluciones inteligentes y más de 400 compradores y visitantes; hubo exposición con 34 stands, 8 instituciones y 26 empresas, seleccionadas entre 90 solicitantes; contó con un espacio de networking para reuniones no agendadas y se realizaron 10 charlas vinculadas a la temática.
Motores del desarrollo
En la oportunidad, Puccini remarcó que las rondas de negocios “son un sello distintivo del Ministerio de Desarrollo Productivo. Los privados saben hacer su trabajo y vincularse. A veces falta generar las condiciones, el espacio y ahí aparece un Estado puente, que vincula, que no pretende meterse, sino hacer que los privados puedan conocerse. Hoy juntamos los motores del desarrollo de la provincia de Santa Fe: intendentes y presidentes comunales, empresas privadas y públicas, y las que vienen a buscar soluciones tecnológicas, con los proveedores tecnológicos para ofrecer los mejores servicios y bienes”, agregó.
Luego, el ministro explicó: “En primer lugar, nuestro objetivo es que las ciudades sean más inteligentes, que puedan incorporar tecnología para mejorar sus servicios, para ser más eficientes en sus programas, en la seguridad y en la sustentabilidad. También buscamos procesos productivos y Pymes eficientes. El fin es que esto tenga impacto real en la vida de la gente. Si la tecnología no sale del laboratorio y no cambia la vida de la gente, es un slogan. La incorporación de tecnología para ser competitivos tiene que tener impacto y mejorar la calidad de vida de la gente”.
Por otro lado, Beccani destacó que estas “rondas consiguen tender un puente entre lo público y lo privado y se desarrollan en el marco de una determinación contundente que tomó el gobernador Maximiliano Pullaro y nuestro ministro Puccini, para generar políticas anticíclicas que nos permitan contrarrestar los efectos negativos de la caída de la actividad económica”.
Rondas de negocios para generar oportunidades
En el marco de la estrategia impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro para posicionar a Santa Fe como un polo nacional de desarrollo productivo e innovación, las rondas de negocios se consolidaron como una herramienta de gestión destinada a generar oportunidades concretas de inversión, modernización y crecimiento para empresas y organismos públicos.
La actividad reunió a compradores de distintos sectores: compañías privadas interesadas en incorporar soluciones inteligentes para mejorar la eficiencia productiva; empresas públicas y organismos con participación estatal que buscan optimizar servicios con impacto directo en la ciudadanía; gobiernos locales que avanzan en modelos de ciudades inteligentes; y áreas del Estado provincial enfocadas en procesos de transformación digital.
Del lado de la oferta participaron empresas, desarrolladores y consultoras especializadas en tecnologías vinculadas con internet de las cosas (IoT), energía, movilidad, seguridad urbana, conectividad, plataformas digitales y soluciones sustentables.
El programa incluyó también paneles sobre ciudades inteligentes, innovación aplicada a la competitividad, transformación productiva y tendencias tecnológicas. Asimismo, se presentó Timbó Compras, una plataforma digital orientada a transparentar y agilizar los procesos de vinculación entre proveedores y el Estado.