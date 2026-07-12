Sondeo en la capital provincial

Una encuesta ubica a Pullaro con 58% de aprobación en Santa Fe y crece la opción por su continuidad

El último estudio de Innova Opinión Pública revela que el gobernador es el dirigente mejor valorado en la ciudad, por encima de Milei y Poletti. Un 48% avala que siga al frente de la Casa Gris, en un clima marcado por la baja del miedo y el reclamo de mayor severidad en seguridad.