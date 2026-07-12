El gobernador Maximiliano Pullaro mantiene el liderazgo en la valoración de la ciudadanía santafesina y consolida un escenario político singular respecto de los otros niveles de gobierno: mientras la demanda de cambio predomina tanto en la Nación como en la Municipalidad de Santa Fe, la continuidad de su gestión gana terreno.
Una encuesta ubica a Pullaro con 58% de aprobación en Santa Fe y crece la opción por su continuidad
El último estudio de Innova Opinión Pública revela que el gobernador es el dirigente mejor valorado en la ciudad, por encima de Milei y Poletti. Un 48% avala que siga al frente de la Casa Gris, en un clima marcado por la baja del miedo y el reclamo de mayor severidad en seguridad.
Así lo revela el último estudio de Innova Opinión Pública realizado en la ciudad de Santa Fe, que ubica a Pullaro como el dirigente con mejor evaluación entre los tres ejecutivos. La encuesta le asigna un 58 % de imagen positiva al gobernador santafesino, con un 40 % de valoración negativa, ubicándose por encima del presidente Javier Milei, que registra un 46% de aprobación (54 % negativa), y del intendente Juan Pablo Poletti, con el 50 % (44 negativa).
El dato encuentra correlato cuando se consulta por el futuro político de la provincia: el 48 % de los entrevistados afirma que preferiría que Pullaro continúe al frente del Gobierno provincial. De acuerdo al informe, se trata del único oficialismo donde la continuidad logra disputar en igualdad de condiciones la preferencia de los electores, una situación distinta a la que se observa en los ámbitos nacional y municipal.
La encuesta también registra una mejora en el clima emocional asociado a la realidad provincial. Aunque la incertidumbre sigue siendo el sentimiento predominante, con el 28 % de las respuestas, la esperanza se ubica en segundo lugar con el 24 %. Al mismo tiempo, la tranquilidad crece hasta el 14 % -más del doble que dos años atrás-, mientras que el miedo desciende al 5 %, diez puntos menos que en junio de 2024.
En cuanto al nivel de confianza, el Gobierno santafesino obtiene otro indicador favorable: el 52 % de los consultados manifiesta confianza o mucha confianza en la gestión de Pullaro, frente a un 44 % que expresa desconfianza o mucha desconfianza, un balance nuevamente superior al que alcanzan los gobiernos nacional y municipal.
El trabajo incorpora además una consulta específica sobre la política de seguridad. Allí, el 62 % sostiene que las medidas impulsadas por la administración provincial deberían ser incluso más severas que las actuales; un 25 % dice no compartir la estrategia vigente y apenas un 4 % considera que deberían flexibilizarse.
Entre los principales problemas de la ciudad, la inseguridad continúa ocupando el primer lugar, con el 28 % de las menciones, seguida por el desempleo (16 %) y la corrupción (12 %).
El estudio fue elaborado por Innova Opinión Pública mediante una encuesta cuantitativa realizada entre el 27 y el 28 de junio sobre una muestra probabilística de 400 residentes mayores de 16 años de la ciudad de Santa Fe.