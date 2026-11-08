El gobierno avanzó en una Declaración de Intenciones con Estados Unidos para la adquisición de cuatro helicópteros Black Hawk UH-60L. El acuerdo fue firmado en el Edificio Libertador con la presencia del embajador Peter Lamelas y el ministro de Defensa Carlos Presti, con el objetivo de ampliar capacidades operativas y de asistencia ante emergencias.
Argentina se comprometió a la compra de cuatro helicópteros con Estados Unidos
Declaración de Intenciones entre el embajador estadounidense y el ministro de Defensa. Las cuatro unidades costarían alrededor de US$28 millones e incluyen repuestos para las primeras 480 horas de vuelo.
La firma constituye un paso hacia la compra, pero por sí sola no concretó la operación final; la gestión se canaliza por el programa Foreign Military Sales (FMS), que regula las ventas de armamento estadounidense a otros países.
Desde el Ministerio de Defensa detallaron que el costo de las primeras cuatro unidades ronda los US$28 millones e incluye repuestos e insumos para las primeras 480 horas de vuelo, y que la intención es que el primer aparato llegue a la Argentina antes de fin de año.
Respaldo diplomático
En el acto participaron además el jefe del Estado Mayor General del Ejército, Oscar Santiago Zarich, y el director de Aviación del Ejército, Sergio Esteban Di Clemente.
“Es un paso concreto en nuestra cooperación en defensa”, dijo Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en Argentina, y añadió que dará “más capacidades para la Argentina. Más seguridad para el hemisferio”, en sus redes sociales.
El anuncio apunta a ampliar las capacidades argentinas en control de fronteras, lucha contra el crimen transnacional y asistencia a la población ante emergencias y desastres, según explicó el embajador.
Características y usos
Los UH-60L tienen capacidad para alcanzar velocidades cercanas a los 280 km/h y pueden trasladar hasta 11 efectivos completamente equipados. Las aeronaves pasarán a integrar la flota de la Aviación de Ejército y permitirán iniciar el reemplazo progresivo de los Bell UH-1H y Huey II, que hoy cumplen tareas de transporte y despliegue de personal.
Además de misiones militares, los Black Hawk están preparados para búsqueda y rescate, evacuaciones, transporte de cargas y asistencia ante catástrofes, y cuentan con equipamiento para colaborar en la lucha contra incendios forestales. La incorporación busca recuperar y ampliar las capacidades de movilidad táctica de la fuerza.
La operación fue presentada como parte de una agenda más amplia de cooperación en Defensa entre ambos países. En junio, el ministro Presti y el embajador Lamelas firmó acuerdos vinculados al suministro de combustible durante operaciones y al acceso a una plataforma estadounidense para adquirir drones y sistemas antidrones, medidas destinadas a facilitar apoyo logístico y ampliar el acceso a tecnología.
Fuentes oficiales señalaron que, aunque la Declaración de Intenciones avanza en el proceso, la compra definitiva dependerá de los pasos administrativos previstos por el programa FMS y de las autorizaciones correspondientes.
La firma de esta LOA para los Black Hawk fue descrita por funcionarios como un nuevo avance en la cooperación bilateral en materia de Defensa, que busca fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas y mejorar la respuesta ante emergencias.