La Cámara de Diputados de la Nación votó proyecto de ley que declara "héroe nacional" al brigadier Estanislao López "Patriarca del Federalismo Argentino", defensor de los ideales federales y republicanos. El proyecto fue aprobado por 133 votos a favor y 5 abstenciones correspondientes a los diputados de la izquierda.
Se trata de un proyecto del rafaelino Roberto Mirabella, quien agradeció a las comisiones que trataron el proyecto dedicado a quien definió como "un emblema para Santa Fe", remarcando que "casi todo el arco político santafesino rescata y valoriza la figura del brigadier López. Por lo que significó para la patria santafesina y el federalismo santafesino".
Otro santafesino, Nicolás Mayoraz expresó su adhesión a "la declaración de este héroe nacional, un justo reconocimiento a un hombre que dio tanto por la patria y fue un verdadero ejemplo"
Sobre el Brigadier no hubo diferencias entre los santafesinos presentes en el recinto.
