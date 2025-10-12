#HOY:

El Congreso declaró “héroe nacional” al brigadier Estanislao López. La iniciativa fue impulsada por Roberto Mirabella y contó con apoyo unánime de los santafesinos.

Brigadier General Estanislao López, gobernador santafesino entre 1818 y 1838.
 11:08

La Cámara de Diputados de la Nación votó proyecto de ley que declara "héroe nacional" al brigadier Estanislao López "Patriarca del Federalismo Argentino", defensor de los ideales federales y republicanos. El proyecto fue aprobado por 133 votos a favor y 5 abstenciones correspondientes a los diputados de la izquierda.

Se trata de un proyecto del rafaelino Roberto Mirabella, quien agradeció a las comisiones que trataron el proyecto dedicado a quien definió como "un emblema para Santa Fe", remarcando que "casi todo el arco político santafesino rescata y valoriza la figura del brigadier López. Por lo que significó para la patria santafesina y el federalismo santafesino".

Otro santafesino, Nicolás Mayoraz expresó su adhesión a "la declaración de este héroe nacional, un justo reconocimiento a un hombre que dio tanto por la patria y fue un verdadero ejemplo"

Sobre el Brigadier no hubo diferencias entre los santafesinos presentes en el recinto.

Brigadier Estanislao López
Santa Fe Ciudad
Cámara de Diputados de la Nación

