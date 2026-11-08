El Gobierno nacional autorizó al Ministerio de Defensa a incorporar un mecanismo de arbitraje internacional para resolver eventuales conflictos relacionados con un nuevo contrato vinculado con los aviones de combate F-16 que incorporó la Fuerza Aérea Argentina.
F-16 argentinos: el Gobierno habilitó un nuevo arbitraje internacional por un contrato vinculado con los cazas
La autorización quedó establecida mediante el Decreto 1324/2026 y contempla la intervención de la Cámara de Comercio Internacional, con sede en Boston, ante posibles controversias contractuales. La norma no detalla el objeto ni el monto del acuerdo.
La medida fue oficializada a través del Decreto 1324/2026, publicado en el Boletín Oficial el 3 de noviembre, y establece que las diferencias podrán someterse a la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en Boston, Estados Unidos.
La disposición se conoce mientras continúa el proceso de incorporación de los 24 cazas adquiridos a Dinamarca y se desarrollan distintos acuerdos complementarios para poner en funcionamiento el sistema de armas.
Sin embargo, el texto oficial no identifica a la contraparte extranjera ni precisa qué prestaciones contempla el nuevo contrato, cuál es su valor económico o qué servicios involucra.
Qué establece el nuevo decreto sobre los contratos de los F-16
El Decreto 1324/2026 habilita al Ministerio de Defensa a acordar una prórroga de jurisdicción para que las posibles diferencias que surjan durante la ejecución del contrato puedan resolverse mediante el reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.
Este mecanismo permite que las partes involucradas recurran a un tribunal arbitral internacional para resolver desacuerdos vinculados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales, sin acudir necesariamente a los tribunales ordinarios de los países involucrados.
La autorización se encuadra en el artículo 53 de la Ley 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto, que contempla la posibilidad de someter controversias derivadas de determinados contratos con personas extranjeras a jurisdicciones o tribunales arbitrales internacionales.
Un punto importante es que la medida no significa que exista actualmente un conflicto entre el Estado argentino y una empresa o institución extranjera.
Tampoco confirma que el nuevo contrato ya haya sido firmado. Se trata de una autorización para incorporar ese procedimiento en un acuerdo que se encuentra en trámite administrativo, identificado como expediente EX-2026-92680541-APN-DGPPYP#FAA.
Por el momento, tampoco se puede determinar si el convenio está relacionado con la adquisición de equipamiento, el mantenimiento de las aeronaves, la asistencia técnica o algún otro componente necesario para operar los cazas.
Los antecedentes del acuerdo original con Dinamarca
La nueva disposición se suma a otros mecanismos de resolución de controversias establecidos durante el proceso de adquisición y modernización de los F-16.
En abril de 2024, el Decreto 315/2024 autorizó al Ministerio de Defensa a establecer una prórroga de jurisdicción en favor del Instituto Danés de Arbitraje, con sede en Dinamarca.
Esa decisión estuvo relacionada con el contrato original firmado con la Organización de Adquisiciones y Logística del Ministerio de Defensa danés (DALO) para incorporar los aviones.
Posteriormente, en 2025, el Decreto 423/2025 habilitó un procedimiento similar para otro acuerdo complementario, vinculado con la actualización del hardware y el software de aviónica de las aeronaves.
La diferencia central de la nueva autorización está en el organismo internacional elegido para administrar los eventuales arbitrajes. Mientras los convenios anteriores contemplaban la intervención de una institución danesa, ahora se incorpora la Cámara de Comercio Internacional, con sede en Boston.
La decisión se enmarca en el proceso de modernización de la Fuerza Aérea Argentina, que contempla no solo la llegada de los cazas, sino también la incorporación de tecnología, capacitación, mantenimiento y recursos logísticos necesarios para sostener su operación.