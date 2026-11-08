Fuerzas Armadas

F-16 argentinos: el Gobierno habilitó un nuevo arbitraje internacional por un contrato vinculado con los cazas

La autorización quedó establecida mediante el Decreto 1324/2026 y contempla la intervención de la Cámara de Comercio Internacional, con sede en Boston, ante posibles controversias contractuales. La norma no detalla el objeto ni el monto del acuerdo.