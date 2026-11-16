La Cámara de Senadores llevó adelante una reunión de trabajo con autoridades de la Federación de Cámaras Empresarias del Comercio y Otras Actividades de la Provincia de Santa Fe (FECECO), con el propósito de analizar la situación del sector comercial y productivo, intercambiar propuestas y coordinar una agenda de acciones conjuntas orientadas al desarrollo de las economías locales.
Senadores recibieron a la Federación de Empresas del Comercio de Santa Fe
Reunión sobre las dificultades del sector comercial por la crisis económica. Acciones para la capacitación y el asociativismo.
Un parte de prensa de la cámara alta indica que el encuentro se desarrolló en la Sala de Presidencia del Senado y fue encabezado por el presidente provisional, Felipe Michlig, quien recibió al titular de la entidad comercial, Jorge Chiabando.
Participaron también los senadores Pablo Verdecchia (UCR-Belgrano), Alcides Calvo (PJ-Castellanos), Rodrigo Borla (UCR-San Justo), Julio Garibaldi (PS-La Capital) y Leonardo Diana (UCR-San Jerónimo).
En representación de FECECO estuvieron presentes, además, el vicepresidente, Jorge Sobrero; los vicepresidentes regionales Leonardo Blengino, Marcela Cuassolo, Nanci Tobar y Darío Quaglia; Martín Salemi, vicepresidente segundo del Centro Comercial de Santa Fe; y los colaboradores Lionel García y Augusto Martín.
Durante la reunión se analizó la realidad económica que atraviesan los comercios de la provincia, las dificultades que afrontan diariamente y los desafíos que presenta el actual contexto para el sostenimiento y crecimiento de la actividad.
En ese marco, se acordó trabajar de manera conjunta en la búsqueda de nuevas alternativas y herramientas que permitan acompañar al sector.
Se busca promover especialmente la capacitación de empresarios y emprendedores, el asociativismo y el fortalecimiento de las economías locales.
Asimismo, se abordó la presentación de un acta acuerdo marco que se prevé suscribir el próximo 17 de diciembre, oportunidad en la que también se contempla realizar un reconocimiento a jóvenes emprendedores.
Además, se analizaron iniciativas destinadas a promover y visibilizar las actividades comerciales, industriales y productivas de las distintas localidades santafesinas.
Al respecto, Michlig manifestó que “la idea de esta reunión es planificar un trabajo en conjunto entre FECECO y nuestra Cámara. En una economía golpeada como la que tenemos, la capacitación y la generación de trabajo son claves para los emprendedores. Nosotros somos el nexo entre las inquietudes y pedidos de la gente de nuestras localidades, por eso estamos siempre a disposición”.
Satisfacción
Por su parte, el presidente de FECECO, Jorge Chiabrando, calificó la reunión como “altamente positiva” y expresó su agradecimiento por la recepción institucional brindada por la Cámara de Senadores.
En ese sentido, destacó que durante el encuentro se pudieron alcanzar acuerdos inmediatos y consensuar puntos de vista que exceden la actividad comercial, para abarcar al conjunto del sector productivo provincial y nacional. Además, señaló que quedaron sentadas las bases para desarrollar un trabajo conjunto futuro, sustentado en el asociativismo y la capacitación.
Chiabrando anunció la intención de transformar la sede de FECECO en un centro de capacitación de alcance provincial, abierto a las comunidades de todo el territorio santafesino, más allá de los centros comerciales que integran la entidad. El propósito es poner a disposición herramientas y espacios que permitan responder a las demandas de formación que existen actualmente.
Finalmente, también destacó la voluntad de abrir las instalaciones de la Federación a referentes y organizaciones vinculadas con la cultura, el arte, la música y las festividades populares de cada localidad, para que puedan contar con un ámbito de encuentro, promoción y difusión de sus actividades.