La Cámara de Diputados avanzó con un proyecto de ley para instituir el 11 de marzo de cada año, como el Día provincial de la Participación Política de las Mujeres" en conmemoración de la elección de Julieta Lavaggi de Ginocchio como presidenta comunal de Soldini, localidad del departamento Rosario.
La primera mujer electa en el país y fue santafesina
Un proyecto en Diputados busca recordar a Julieta Lavaggi de Ginocchio, pionera de la participación política femenina en Argentina y América Latina.
La elección de esa mujer fue el 11 de marzo, pero de 1934 cuando todavía no se había establecido el voto femenino en la Argentina.
La diputada Claudia Balagué llevó el tema al recinto para promover la memoria histórica, la sensibilización social y la reflexión pública acerca de la participación política de las mujeres, la igualdad de oportunidades en el acceso a los espacios de representación y decisión pública y la construcción de una democracia paritaria.
La elección comunal de 1934 se hizo bajo la Constitución de 1921 que había hecho jurar el gobernador Luciano Molinas y que permitía la participación de la mujer en la vida política santafesina.
"Aquel acontecimiento constituye un hecho singular en la historia política argentina y latinoamericana. En una elección comunal celebrada en la localidad de Soldini, Julieta Lavaggi de Ginocchio encabezó una lista independiente y resultó electa con 332 votos frente a 117, obteniendo aproximadamente el 73 % de los sufragios. Con ese resultado se convirtió en la primera mujer elegida por voto popular para ejercer un cargo ejecutivo local en la Argentina y probablemente en América. Latina, en un contexto histórico en el que los derechos políticos de las mujeres aún no habían sido reconocidos a nivel nacional", aclaró la legisladora.
El tema está a estudio en cátedras de la Universidad Nacional de Rosario por la importancia histórica que tuvo en Santa Fe, y por ende en la Argentina y en América Latina.
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