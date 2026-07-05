En el discurso de cierre de la reunión interministerial en el centro cultural frente a la plaza España, el gobernador Maximiliano Pullaro insistió en la necesidad de ser austeros en el gasto para que el dinero alcance para más actividades. Y puso como ejemplo que en el reciente viaje a Resistencia, Chaco, para la reunión de gobernadores por Bajos Submeridionales, se alojó en un hotel donde no había agua caliente.
Hotel sin agua caliente
Maximiliano Pullaro apeló a una anécdota de su reciente viaje a Chaco para reforzar ante su gabinete el mensaje de austeridad en el manejo de los recursos públicos.
Pullaro fue en la última semana del mes pasado a Resistencia donde cenó con sus pares Leandro Zdero (Chaco) y Elías Suárez (Santiago del Estero) y al día siguiente estuvieron en la cumbre junto al titular del CFI, Ignacio Lamothe.
Quienes acompañaron al gobernador a Resistencia aclararon que el problema del agua caliente estuvo centrado en la habitación del gobernador por el desperfecto de las canillas que obligó a cambiar de lugar.
En los viajes al interior de la provincia u a otras provincias, la orden del Poder Ejecutivo es contratar alojamiento en hoteles de hasta 3 estrellas. En el Chaco, no fue la excepción y el resultado no fue satisfactorio para el mandatario.