El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, cumplió años en la última semana y gran parte de la jornada lo tuvo recorriendo localidades del territorio y empresas. El nacido en Labordeboy es hincha fanático de Racing Club de Avellaneda y no fueron pocas las veces que estuvo en el Cilindro de Avellanada.
Regalos con historia
La 7 del Racing campeón del 2001
Gustavo Puccini recibió un obsequio muy especial de Fabián Bastia, con una camiseta cargada de recuerdos familiares y futboleros.
Gustavo Puccini recibió un obsequio muy especial de Fabián Bastia
En este cumpleaños, Puccini fue sorprendido por su par de gabinete Fabián Bastia quien le obsequió la camiseta número 7 del Racing campeón del 2001. Se trata de la camiseta utilizada durante ese ciclo por Adrián "el Polaco" Bastia, primo del ministro quien se la había cedido en aquellos tiempos.
La 7 del Racing campeón del 2001
La camiseta llegó encuadrada por el propio Bastia, con la firma del ex volante nacido en Gobernador Crespo, y Puccini lo recibió sorprendido y emocionado.
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