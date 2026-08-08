Con la firma del gobernador Maximiliano Pullaro, la Casa Gris remitió a la Legislatura los pliegos de 11 candidatos a fiscales adjuntos subrogantes del Ministerio Público de la Acusación y propuso para cubrir el cargo de juez de segunda instancia de Venado Tuerto a Leandro Maximiliano Martín.
Proponen 11 candidatos a fiscales del MPA de Santa Fe
El mensaje del Poder Ejecutivo Provincial incluye el pliego de Leandro Maximiliano Martín como juez de segunda instancia de Venado Tuerto.
Los postulantes serán considerados por la Asamblea Legislativa e inicialmente fueron propuestos por el Consejo de la Magistratura, mediante las Resoluciones Nº 018/25, Nº 20/25; N°11/26 y N.º 17/26.
La Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa tiene en su poder el mensaje y los legajos. Como es habitual, antes de producir su dictamen para recomendar la aprobación o el rechazo de los aspirantes a integrar el Ministerio Público y el Poder Judicial se producirá una instancia de revisión que incluye una entrevista personal.
Para la Circunscripción Judicial N° 1, con cabecera en Santa Fe se propone a Chiavarini, Luciana Violeta. Para la N° 3, Venado Tuerto, a Pisani, Adolfo Germán; y Santamaría, Antonela.
Para la N° 4, Reconquista, a Malberti, Juan Pablo; LLamas, Rita María de los Ángeles; Alesso, Valentina María; Arraga, Leandro Leonel; y Sequeira Alegre, Eduardo Cesar
En la N° 5, Rafaela, Kettler, Ricardo Milton; Andrione, Natalia Viviana; y Pradolini, Paola Sofía.
Sesión conjunta
Por otra parte, la presidencia del Senado, comunicó que la sesión conjunta prevista para el jueves 6 de agosto se postergó para el jueves 3 de septiembre, a las 13, con el objeto de expedirse sobre el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la fiscal Dra. María Verónica Roxana Ballari contra la Resolución 37/26 de la Sesión Conjunta de Ambas Cámaras, que dispuso en su contra una medida disciplinaria.
El 4 de junio senadores y diputados provinciales, en sendas votaciones, dispusieron una suspensión por 90 días sobre la mencionada integrante del MPA.
Las dos Cámaras entendieron que no debían aplicarse los 180 días planteados inicialmente ante las demoras e irregularidades que encontraron en distintas investigaciones a su cargo.
En especial se analizó la falta grave en su contra en un caso vinculado a la investigación por violencia de género contra Jonathan Omill, quien posteriormente quedó acusado por el femicidio de la enfermera Ailén Ayelén Oggero, asesinada en febrero de 2025 en barrio Belgrano de Rosario.