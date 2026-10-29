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Archivaron la denuncia por el ingreso de Flávio Bolsonaro: la fiscalía descartó irregularidades

Migraciones confirmó que cruzó la frontera el 27 de octubre y salió hacia Ecuador. Interpol informó que no registraba órdenes de captura vigentes contra el brasileño.

La fiscalía de Puerto Iguazú archivó la denuncia por el presunto ingreso irregular de Bolsonaro. Foto: ReutersLa fiscalía de Puerto Iguazú archivó la denuncia por el presunto ingreso irregular de Bolsonaro. Foto: Reuters
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La Sede Fiscal Descentralizada de Puerto Iguazú desestimó la denuncia por el presunto ingreso irregular de Flávio Bolsonaro a la Argentina. El fiscal federal subrogante Aníbal Fabián Martínez dispuso el archivo al considerar que no existió delito en esa jurisdicción, tras recibir informes de Migraciones e Interpol.

El expediente se abrió a partir de dos denuncias presentadas el 28 de octubre. Las actuaciones planteaban una posible evasión de controles migratorios y aduaneros en la frontera, además de una eventual violación de medidas cautelares extranjeras. El legajo fue caratulado como “N.N. sobre averiguación de delito”.

Los registros del ingreso y la salida

La Dirección Nacional de Migraciones informó que Bolsonaro ingresó desde Brasil el 27 de octubre a las 22.37 por el Puente Internacional Tancredo Neves. También registró su salida ese mismo día, a las 23.52, desde el Aeropuerto Cataratas del Iguazú, en un vuelo particular con destino a Ecuador.

La fiscalía de Puerto Iguazú archivó la denuncia por el presunto ingreso irregular de Bolsonaro. Foto: ReutersLa fiscalía de Puerto Iguazú archivó la denuncia por el presunto ingreso irregular de Bolsonaro. Foto: Reuters

Por su parte, Interpol comunicó que, al consultar sus bases de datos, no encontró restricciones, requerimientos ni órdenes de captura vigentes contra el ciudadano brasileño al momento del informe. Esos elementos fueron considerados por la fiscalía para evaluar las circunstancias de su paso por el país.

Los fundamentos del archivo

Martínez sostuvo que Bolsonaro “contaba con plena aptitud legal y documental para ingresar, transitar y egresar del territorio argentino”. La fiscalía señaló que no se comprobaron irregularidades en el procedimiento migratorio ni en la actuación del personal que intervino en los controles.

Con ese fundamento, consideró innecesario avanzar con pedidos de cámaras, registros aeroportuarios, bitácoras y manifiestos de pasajeros. También descartó requerir comunicaciones de la aeronave matrícula LV-JQW y documentación de empresas privadas, al entender que las medidas iniciales permitían descartar un delito local.

Brazilian presidential candidate Flavio Bolsonaro of the Liberal Party (PL) campaigns in the Sarandi neighborhood, one of the areas hardest hit by the historic floods in 2024, in Porto Alegre, Brazil, October 14, 2026. REUTERS/Diego VaraLa fiscalía de Puerto Iguazú archivó la denuncia por el presunto ingreso irregular de Bolsonaro. Foto: Reuters

Otra causa en Buenos Aires

La resolución se circunscribe a los hechos denunciados en la jurisdicción de Puerto Iguazú. El fiscal dispuso el archivo de esas actuaciones por inexistencia de delito, después de analizar los informes oficiales sobre los movimientos migratorios y la situación del brasileño en las bases consultadas.

La sede fiscal remitirá una copia de la desestimación a la Fiscalía Federal N° 10 de la Ciudad de Buenos Aires. Allí tramita el expediente CFP 5270/2026, relacionado con denuncias de similar objeto y con eventuales hechos ocurridos en territorio porteño.

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