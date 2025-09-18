Multitudinario remate

Se vendieron la mayoría de vehículos, lotes y electrodomésticos subastados por el gobierno de Santa Fe

Pullaro, Scaglia y Poletti asistieron al inicio de la subasta llevada adelante por martilleros públicos. Se destacó que Santa Fe es pionera y única provincia que saca a la venta bienes decomisados a bandas delictivas. Compradores de varias partes del país estuvieron presentes en el acto.