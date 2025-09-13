En Santa Fe

Más de 3.900 inscriptos de toda la Argentina para la subasta más grande de bienes incautados al delito

Hay participantes de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El remate organizado por la Aprad será el jueves 18 de septiembre en la Estación Belgrano. Contará con 159 lotes, y será el más grande de los realizados hasta ahora.