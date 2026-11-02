Desde otra perspectiva

Fundación Enclave: una experiencia que lleva los conflictos más allá de los tribunales

La organización nació de una trayectoria vinculada a la Justicia de Menores y busca construir espacios de diálogo, reparación y participación comunitaria. Su fundadora, la ex jueza María del Carmen Musa, destacó la convocatoria de la Defensa Pública y la Defensoría para explorar una articulación con el Estado.