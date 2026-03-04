Definición oficial

Quién será jefe de Gabinete interino si Manuel Adorni se ausenta

A través del Decreto 130/2026, el Ejecutivo estableció que la ministra de Capital Humano será la primera en asumir interinamente la Jefatura de Gabinete ante viajes u otras ausencias temporales de Adorni; si ella no puede, el cargo recaerá en el ministro de Defensa.