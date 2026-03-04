Quién será jefe de Gabinete interino si Manuel Adorni se ausenta
A través del Decreto 130/2026, el Ejecutivo estableció que la ministra de Capital Humano será la primera en asumir interinamente la Jefatura de Gabinete ante viajes u otras ausencias temporales de Adorni; si ella no puede, el cargo recaerá en el ministro de Defensa.
ElGobierno nacional formalizó este miércoles el mecanismo para sustituir de manera transitoria al jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, en caso de que deba ausentarse de sus funciones por motivos de viaje, comisiones oficiales u otras razones de ausencia temporal.
Orden de sucesión
La medida fue oficializada mediante la publicación del Decreto N° 130/2026 en el Boletín Oficial, y modifica el artículo 9 del Decreto 977/1995, que regulaba anteriormente la suplencia del titular de Gabinete.
Según lo establecido en la nueva normativa, el funcionario que primero está habilitado para asumir la jefatura interina será el titular del Ministerio de Capital Humano, actualmente Sandra Pettovello.
En el caso de que esta ministra también se encontrara impedida de ejercer esa función, el reemplazo recae en el jefe del Ministerio de Defensa, cargo que hoy ocupa Carlos Presti.
Esta definición apunta a dar mayor claridad y previsibilidad a la estructura de la Administración Pública Nacional ante ausencias temporales de la máxima autoridad del Gabinete.
La norma precisa que la asunción interina se producirá una vez que el jefe de Gabinete comunique formalmente la ausencia a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, cumpliendo con un requisito administrativo previo.
El decreto también aclara que la persona que asuma como interina deberá seguir ejerciendo, simultáneamente, las funciones inherentes a su propio ministerio. Es decir, no implicará suspender las actividades habituales de la cartera que dirige, sino que se sumarán responsabilidades de coordinación del gabinete.
Este cambio en la normativa responde, según fuentes oficiales, a la voluntad del Ejecutivo de “lograr un mejor funcionamiento de la Administración Pública Nacional” en situaciones donde sea necesario asegurar la continuidad operativa del gobierno y la dirección colegiada de las políticas públicas.
Implicancias institucionales
La Jefatura de Gabinete de Ministros es una de las posiciones clave dentro del Ejecutivo nacional.
De acuerdo con la Constitución Nacional, corresponde a este cargo la coordinación del funcionamiento de los distintos ministerios, la preparación y convocatoria de reuniones del gabinete, y la refrendación de ciertos actos de gobierno junto con el Presidente y los titulares de las carteras correspondientes.
Hasta ahora, la normativa vigente desde la década de 1990 establecía que el reemplazo del jefe de Gabinete podía ser determinado de forma discrecional por el Poder Ejecutivo, y en la práctica se había recurrido al ministro del Interior u otros funcionarios en función de las circunstancias.
El nuevo esquema formaliza un orden predecible y ajustado a las necesidades operativas del día a día del gobierno.
La figura de Sandra Pettovello al frente del Ministerio de Capital Humano la posiciona, con esta normativa, como la primera en la línea sucesoria para la Jefatura de Gabinete, lo que podría aumentar su protagonismo dentro de la estructura de poder del Gobierno.
Pettovello, hasta aquí responsable de una cartera clave para políticas de empleo, capacitación y relaciones laborales, asume ahora un rol institucional de mayor responsabilidad si se diera el caso de una ausencia de Adorni.
En segundo lugar, el ministro de Defensa, Carlos Presti, queda como respaldo en esta línea de sucesión. La cartera de Defensa, con responsabilidades sobre las fuerzas armadas y la seguridad nacional, asume así un rol institucional complementario en casos de ausencia de las autoridades superiores del Poder Ejecutivo.
El Gobierno señaló que la sustitución interina no excluye las funciones propias de los ministros que asumen temporalmente el Gabinete, subrayando que la intención es garantizar continuidad sin desarticular la gestión de cada ministerio. Este punto busca evitar interrupciones en decisiones administrativas y operativas de la Administración Pública Nacional.
Además de la modificación en el orden de sucesión, el Ejecutivo también publicó en el mismo boletín otras decisiones vinculadas a la administración pública, como cambios en el régimen de viajes oficiales de los funcionarios, con el objetivo de “simplificar trámites, limitar comitivas y optimizar el uso de recursos”.