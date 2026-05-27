Desregulación

Giuliano: “Quitar los pasajes gratuitos a las personas con discapacidad, es una muestra más de esta temporada de injusticias"

El diputado Nacional, Diego Giuliano, presentó un proyecto de Resolución para que se deje sin efecto la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, mediante la cual se elimina el sistema de subsidios que compensaba a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos otorgados a personas con discapacidad, personas trasplantadas y pacientes oncopediátricos.