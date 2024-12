Balance de primer año de gestión

Pullaro: "La clave para la gestión fueron las reformas a leyes de seguridad y del Servicio Penitenciario"

El gobernador admite que el desafío de Unidos en 2025 será la reforma constitucional pero no deja de marcar que debe profundizar el programa de seguridad, el apoyo a la producción y transformar el sistema educativo. "En los días de marzo, no estuve solo; pero no podíamos retroceder", afirmó ante El Litoral